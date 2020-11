Patrizia De Blanck rimprovera Adua Del Vesco facendola piangere: poi svela il motivo dei suoi continui attacci in confessionale.

Patrizia De Blanck si scaglia ancora contro Adua Del Vesco. Dopo aver attaccato l’attrice siciliana nelle scorse settimane dandole della maleducata, la contessa l’ha rimproverata duramente nelle scorse ore. Tutto è accaduto quando un gruppo di ragazzi è andato ad urlare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Dopo i ringraziamenti urlanti di Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli ed Enock sono arrivati quelli di Adua che, urlando, ha detto “grazie”. Tanto è bastato per far infuriare la contessa che si è letteralmente scagliata contro Adua. “Stai zitta. Cosa urli grazie come una gallina? Stavano parlando”, ha affermato con durezza la De Blanck contro cui Adua si è difesa facendole notare di non essere l’unica ad aver urlato. Adua, poi, è stata consolata da Andrea Zelletta che ha criticato la contessa rea di aver preso come bersaglio Adua che non è più libera di parlare e da Stefania Orlando.

In confessionale, poi, la De Blanck ha svelato perchè si scaglia sempre contro la De Blanck.

Patrizia De Blanck: “Ecco perchè attacco Adua Del Vesco”

Adua Del Vesco non tollera più i continui attacchi di Patrizia De Blanck. “Mi infastidisce questo accanimento, mi dà della maleducata e non è carino, poi in puntata mi nomina sempre. Sono stanca, se la prende sempre con gli stessi, io do rispetto ma lo voglio anche ricevere“, ha detto Adua a Stefania Orlando che aveva poco prima avuto una discussione proprio con la De Blanck.

“Le ho dato della gallina perchè urlava poi non credo che sia un insulto. La gallina in brodo a me piace tanto”, ha commentato la contessa in confessionale. ”

“Stavamo tutti urlando. Deve stare zitta perch? Ha esagerato. Poi azzanna sempre quella che, dal punto di vista psicologico e caratteriale è più debole e questo mi dà fastidio”, ha detto Paolo Brosio.

“Ho dato pure due schiaffi ad Enock per colpa sua (Adua ndr) solo che Enock non fa le storie che fa lei”, ha aggiunto ancora la contessa.

“E’ stata esagerata anche perchè se la prende sempre con lei”, ha aggiunto invece Andrea Zelletta.

“Io vorrei che lei avesse un carattere più definito, che fosse più forte e allora, penso che, stimolandola un po’, tiri fuori la grinta”, ha poi spiegato la contessa in confessionale.

“La verità è che lei cerca qualcuno da nominare e pensa che io sia l’anello debole. Lo fa dall’inizio. Non sono venuta al Grande Fratello per farmi insultare da lei. Sono stanca”, ha concluso amaremente la Del Vesco.