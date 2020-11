By

Le stelle ci rivelano attraverso l’oroscopo quale destino attende ciascun segno dello zodiaco lungo questa giornata di venerdì 6 novembre.

Una nuova giornata a inizio e con essa un nuovo viaggio nel mondo dell’astrologia.

Arrivano infatti le previsioni dell’oroscopo pronte a indicare la via a tutti i segni dello zodiaco per questa giornata di venerdì.

Pronte a scoprire che cosa il fato ha in serbo per voi?

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Sarà questa situazione sempre più triste e destabilizzante ma per i primi tre segni dello zodiaco la settimana inizia in salita.

Oroscopo oggi Ariete

Vorreste prender le redini in mano e dover sottostare invece alle decisioni altrui vi disturba non poco causandovi uno stress che la sera vi farà crollare.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Il generale clima di disagio vi mette pressione e così cercate un po’ di sana evasione, magari anche in una casa fuori città se ne avete la possibilità. Non è il caso di prender sulle vostre spalle tutti i problemi del mondo!

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Il conto in banca sembra tenere: certo non è degno di un emiro ma nemmeno di un disagiato e così vi concedere qualche spesa extra, ottimo modo per consolarvi del fatto che attualmente le uscite siano ridotte a lumicino.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

I prossimi tre segni dovranno far leva su tutte le proprie qualità per garantirsi una giornata da 10 e lode. Ce la faranno?

Oroscopo oggi Cancro

La giornata è di quelle cariche di impegni ma per fortuna già scorgete all’orizzonte il traguardo del weekend e i vostri cari, da voi ben addestrati, vi daranno un aiuto per approdarvi.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Una buona dose di orgoglio, tenacia e autostima vi accompagnano permettendovi di superare anche le stelle oggi non propriamente amiche. Per superare poi gli attriti in famiglia organizzate un po’ di sano svago nel weekend.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Avete buone ragioni per sentirvi fortunati e anche la vostra autostima ne giova, dettaglio non poco per voi sempre molto severi con voi stessi.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Anche per i prossimi tre segni la giornata appare in decisa salita. Arrivati inc ima però la vista pare esser niente male.

Oroscopo oggi Bilancia

Non è forse la giornata che parte nel modo migliore ma, senza dubbio, grazie alle vostre qualità saprete riportare la barca sulla giusta rotta.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

La salute fa brutti scherzi e a lavoro non tira un buon vento. Nulla però che possa scalfirvi: con le vostre prodigiose antenne captate tutte le situazioni per tempo.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Tutti intorno a voi sembrano andare d’amore e d’accordo mentre la vostra vita sentimentale sembra un vero e proprio campo di battaglia. Sarà per questo che avete solo voglia di scappare di casa?

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoli i tre segni più in forma dello zodiaco. Uno in particolare si distinguerà: ma quale?

Oroscopo oggi Capricorno

tutti si lamentano ma voi eravate preparati: ci avevate visto lungo e ora potete godere i frutti della vostra lungimiranza (ammesso che di questi tempi ce ne siano di frutti).

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Pensieri profondi e belle parole non bastano, qui bisogna agire! Fortunatamente però voi sapete guardare lontano e lo fate sempre con ottimismo.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

I timori non mancano ma fortunatamente siete circondati da persone capaci di rincuorarvi. Cercate anche viola loro,a di inviare energie positive.