Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, lancia un messaggio a distanza al fratello, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: “Non ti abbattere”.

Tommaso Zorzi è un concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer, nella casa più spiata d’Italia, ha conquistato l’affetto e la fiducia degli altri concorrenti a cui ha raccontato anche aspetti inediti della sua vita. Tommaso vive da solo ed è molto legato alla famiglia, in particolare alla madre e alla sorella Gaia che sarà per sempre “la donna della sua vita”. Su Instagram, Gaia che vive all’estero, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto, scattata probabilmente durante le vacanze e durante la permanenza di Tommaso nella casa di Cinecittà, ha cercato di fargli arrivare un messaggio d’incoraggiamento.

Gaia Zorzi e il fratello Tommaso: un rapporto d’amore profondo

Le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non sono state facili per Tommaso Zorzi che ha avuto anche problemi di salute che l’hanno costretto a lasciare momentaneamente la casa. Tommaso, inoltre, si è anche lasciato andare ad uno sfogo contro gli autori non condividendo alcune clip sul proprio percorso come quella relativa alla sua imitazione di Barbara D’Urso in cui faceva riferimento al coming out di Gabriel Garko. Amareggiato, inoltre, ha anche varcato la famosa porta rossa rischiando di dover abbandonare la casa per una violazione delle regole.

Vivendo all’estero, Gaia non può sostenere da vicino al fratello e tra le storie pubblicare su Instagram ha rivolto un appello ai followers chiedendo di andare ad urlare fuori dalla casa un messaggio per l’influencer.

“Ho bisogno che qualcuno vada a Cinecittà al Grande Fratello per dare un mesaggio a mio fratello Tommaso Zorzi. Vivendo all’estero non posso farlo di persona. Può qualcuno gentilmente andare al giardino del Grande Fratello ed urlare: ‘Forza Tommy, non ti fare abbattere’. Per me sarebbe molto importante”, ha scritto sui social la sorella di Tommaso.

Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata ahahaha #gfvip pic.twitter.com/xy3ORBZcdC — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) November 4, 2020

Gaia, nelle scorse ore, rispondendo alle tante domande dei followers che vorrebbero un incontro tra lei e Tommaso, su Twitter ha scritto: “Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam, mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata”.