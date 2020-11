Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi: molto legate, hanno partecipato insieme a Pechino Express. Le dediche social alla figlia.

Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi che si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando con la figlia a Pechino Express e facendole anche una sorpresa al Grande Fratello Vip durante la sua partecipazione nel 2018 e che le costò l’uscita dalla casa perchè parlarono in persiano.

Giulia ha deciso di entrare nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip e mamma Fariba è pronta a sostenere la figlia incoraggiandola anche da lontano, ma chi è davvero Fariba?

Chi è Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi: età, altezza, carriera e vita privata

Fariba Tehrani è nata a Teheran, in Iran, il 9 maggio 1962, Fariba gestisce un centro benessere in provincia di Piacenz. Bellissima, esattamente come la figlia Giulia Salemi, si è fatta conoscere tirando fuori il suo carattere forte e fumantino durante Pechino Express. Al reality di Raidue ha partecipato proprio con Giulia e tra loro non sono mancate le discussioni.

Da mamma Fariba, Giulia ha ereditato la bellezza e i tratti orientali del viso che la rendono assolutamente meravigliose. Giulia e mamma Fariba sono molto legate.

In occasione del 27esimo compleanno di Giulia, mamma Fariba ha scritto una bellissima dedica per Giulia pubblicando una foto di qualche anno fa tirata fuori dal cassetto dei ricordi.

“Piccola mia, 27 anni fa, dopo un parto difficile, e una giornata di fatica e dolore, sei arrivata nella mia vita regalandomi gioia e sorrisi”, ha scritto per poi ringraziandola per quello che ha portato nella sua vita.

“Grazie perché sei un ottimo esempio di figlia. Grazie perchè sei caduta tante volte, ma ti fai vedere con il sorriso, piangendo di nascosto in silenzio…. MA SORRIDI per dare un messaggio di positività! Ti sei sempre rialzata con fatica ma con la fede e con tutte le tue forze. Grazie perchè hai lasciato andare via tanti proposte lavorative e non sei scesa a compromessi! Grazie perchè non dai colpa a nessuno per le cose negative che ti sono successe (anche se a volte colpe ci sono) ma prendi con filosofia le cose e ti addossi tutta le responsabilità. Sono orgogliosa di te. Ti stimo per quel che sei, con i tuoi difetti e pregi”.