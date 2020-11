Scopri come fare per ottenere dal partner tutto quello che vuoi

Vuoi qualcosa dal partner ma non sai come fare per convincerlo ad accontentarti? Prova i nostri infallibili suggerimenti per persuaderlo.



Prima di intraprendere una relazione eravamo liberi di fare ciò che volevamo e di decidere per noi stessi. In effetti essere single dona il vantaggio di avere maggiore libertà, quando si è in coppia bisogna considerare il pensiero dell’altro e decidere insieme. Grazie a qualche prezioso suggerimento potrai ottenere senza paura tutto quello che desideri dal partner. Provare per credere. Non riuscirà a dirti di no.

Qualche suggerimento per fare in modo che non possa dirti di no

Vuoi passare la serata con le amiche ma hai paura che lui si dispiaccia? E’ difficile parlare col partner di certi argomenti che riguardano la libertà, libertà di fare quacosa, di prendere una decisione ecc. La difficoltà sta nel fatto che da un lato non vorresti ferirlo imponendogli una tua decisione e parlandone a fatto compiuto e dall’altro non vorresti che passi il messaggio che tu abbia bisogno della sua approvazione per fare qualcosa.

Quando eravate single facevate quello che volevate, ogni volta che volevate. Ora che c’è un’altra persona nella tua vita giustamente devi considerare anche il suo parere prima di prendere una decisione. Ovviamente sarebbe bene assicurarsi che ognuno dei partner condivida le decisioni dell’altro, questo è indispensabile per far funzionare bene la relazione.

Sicuramente non è sempre una condizione facile da realizzare, siamo persone diverse con bisogni e idee diverse, ma per fortuna quando c’è l’amore, le cose sono più facili.

Oggi vi diamo qualche consiglio per ottenere ciò che desideri nella tua relazione. Ecco cosa ti potrebbe aiutare:

1.chiedi quello che desideri

Ti sembrerà ovvio ma se non dici chiaramente cosa vuoi come fa ad accontentarti il tuo partner? Dato che non può leggerti nel pensiero prova a manifestare apertamente i tuoi desideri.

2. Se lui non concorda non fare la vittima

Forse hai palesato i tuoi desideri nel momento sbagliato. Non demordere. Aspetta il momento giusto per riproporre l’argomento senza vittimismo.

3. Usa la tecnica del disarmo unilaterale

Attanagliare una persona quando si vuole qualcosa e dirglielo fino allo sfinimento è controproducente. Una volta che sarai certa di aver spiegato al partner con parole chiare quello che vuoi, attendi. Lascia che sia lui a venire incontro alle tue esigenze, spontaneamente. Puoi ottenere tutto ma solo con i tempi e i modi giusti.

4. Non usare solo le parole per chiedere quello che vuoi

Non sempre usare le parole è il modo giusto per far sapere all’altro quello che vuoi. Puoi esprimere i tuoi desideri in diversi modi, puoi usare le espressioni facciali, gesti e qualsiasi altro tipo di comunicazione non verbale. L’importante è che tu riesca a fargli capire ciò che desideri con precisione. Per esempio vuoi che ti sposi? prova a farli trovare la foto di un solitario ovunque per un periodo.

5. Non essere aggressiva

Evita di essere passiva e allo stesso tempo evita di essere ggressiva perché non otterrai nulla con questo atteggiamento.

6. Spiegagli le tue motivazioni

Se sei arrivata al punto di chiedere qualcosa è sicuramente perchè senti la necessità di fare quel qualcosa non perchè hai bisogno della sua approvazione ma ti fa piacere sapere che lui è dalla tua parte. Per esempio se vuoi passare il tuo weekend con una tua amica e lui non ama questo tipo di cose, condividi con il tuo partner le tue sensazioni, la tua felicità, il tuo bisogno, fallo sentire partecipe e lui non avrà motivo di ostacolare la tua felicità perchè se ti ama desidera che tu stia bene e sicuramente supporterà la tua decisione. Aiutalo a vedere la tua prospettiva, che si tratti di una uscita o della volontà di cambiare lavoro non importa, importa non farlo sentire opzionale e di dire le cose prima del fatto compiuto.

7. Scegliete insieme

Tieni presente che anche quando sai che qualcosa è un bene per te, c’è la possibilità che non sia altrettanto per lui. Se lui tiene alla tua felicità, prima o poi capirà e cederà ma devi essere sicura della tua scelta, perchè da essa dipendono due vite, non solo la tua. Se pondererai bene le tue scelte stabilirai un rapporto di fiducia nel tempo. Fai in modo che lui sappia di potersi fidare delle tue scelte in futuro.

8. Abbi fiducia

La fiducia è la chiave di tutto nella coppia! Se c’è la fiducia ci sono le basi per fare progetti e costruire un futuro insieme. Bisogna sapere di potersi fidare. Fai in modo che lui ti veda come una persona nella quale si possa confidare.

Esprimi ciò di cui hai bisogno con fiducia, con chiarezza, apportando motivazioni e valutazioni reali, in modo che il partner veda che tu non hai dubbi e hai valutato attentamen te le cose e che tu sia giunto alla conclusione di essere orientato verso la scelta più giusta!

9. Negoziare

Se dopo tutti i suggerimenti che ti abbiamo dato il tuo partner non ha ancura ceduto allora è giunto il momento di negoziare. Opta per la via di mezzo. Vedi se vi è la possibilità di trovare un compromesso e venirvi incontro a metà strada.