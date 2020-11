Carlo Conti, in collegamento telefonico con Tale e Quale Show, tranquillizza tutti sulle sue condizioni ringraziando amici, colleghi e fans per il supporto e il sostegno.

Carlo Conti fa una sorpresa a Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, conduttori speciali della puntata di Tale e Quale Show 2020 del 6 novembre collegandosi telefonicamente dall’ospedale in cui è ricoverato perchè ancora positivo al covid. Una piacevole sorpresa per gli amici, ma anche per il pubblico che è stato rassicurato dalle parole del conduttore.

Carlo Conti, messaggio in diretta a Tale e Quale Show: “Ho trascorso una settimana particolare”

“Vi voglio salutare e ringraziare per il vostro supporto. E’ stata una settimana particolare. Non ce la faccio a stare lì con voi nè a farlo da casa come l’altra volta”, esordisce Carlo Conti parlado dall’ospedale in cui è ricoverato mentre sul palco c’è l’amico Giorgio Panariello pronto per presentare la prima concorrente della serata, penultima puntata di Tale e Quale Show 2020.

“Vi voglio ringraziare. Ringrazio anche Enrico (Brignano, giudice speciale della serata ndr) che si è aggiunto alla nostra meravigliosa squadra e a Gabriele Cirilli”, aggiunge ancora.

“Senti Carlo, sei nel corridoio con il pigiama? Dove stai per fare questa telefonata perchè a quest’ora staranno dormendo?”, chiede Enrico Brignano con la sua solita ironia.

“Sto qui e guardo voi attraverso Raiplay. State andando fortissimo. Sarà una grande puntata, i nostri protagonisti sono forti”, dice ancora.

Poi un saluto speciale al grandissimo Gigi Proietti che ha ricevuto l’ultimo saluto il 5 novembre. “Ci tenevo a ricordare personalmente colui che per tanto tempo è stato su quel banco dei giudici, il grande Gigi Proietti”.

Poi ricorda la settimana della ricerca contro il cancro e conclude così il suo saluto a Raiuno, al suo pubblico e ai suoi colleghi.

“Detto questo, spero di stare bene. Di passare una buona settimana, di divertirmi stasera e la prossima settimana di stare di nuovo tutti insieme e abbracciarci presto”.

“Grazie Carlo, ti auguriamo una prontissima guarigione. Ci ha fatto piacere la voce di Carlo, significa che ci sta controllando e che è tutto sotto controllo”, conclude l’amico Giorgio Panariello dando poi ufficialmente il via alla puntata.