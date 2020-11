È giovane, è bellissima e ha una delle voci più belle del panorama pop italiano: questa cantante italiana ha conservato la stessa espressione di quando era bambina.

Ha cominciato a cantare da giovanissima ma si è conquistata un posto d’onore nel cuore degli italiani dopo aver vinto il Festival di Sanremo.

È nata in un paesino di provincia e poi si è trasferita in una grande città italiana.

È stata al centro di molti pettegolezzi nel momento in cui è emersa la verità sulla sua relazione con un uomo che aveva incontrato in ambiente lavorativo e che canta come lei.

Con lui ha inciso cover famosissime e molto romantiche, una delle quali è venuta letteralmente fuori da una favola.

Oggi, dopo anni in cui è rimasta fedele al suo look mediterraneo, ha deciso di cambiare radicalmente la sua immagine, che è diventata più trasgressiva di quanto sia stata in passato.

Qualche tempo fa i telespettatori italiani hanno scoperto che è anche bravissima in cucina.

Una bellissima cantante italiana che ha dato una svolta alla sua carriera

Classe 1987, questa bellissima ragazza è Anna Tatangelo. Nata a Sora, è diventata particolarmente famosa per la sua chiaccchieratissima storia d’amore con Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, molto più vecchio di lei, era sposato con la sua ex moglie nel momento in cui ha letteralmente perso la testa per Anna che, all’epoca, aveva solo 18 anni.

La storia tra Anna e Gigi, infatti, comincia nel 2005, quando Anna era appena maggiorenne. I due decideranno di attendere un anno prima di renderla pubblica.

A dispetto di tutte le malelingue la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è andata avanti per quindici anni e i due hanno dimostrato di provare l’uno per l’altra un affetto profondissimo, che veniva trasmesso anche al pubblico quando i due cantanti cantavano insieme.

Nel 2010 i due festeggiano la nascita dell’amatissimo figlio Andrea. Dieci anni dopo Anna e Gigi si separeranno definitivamente dopo una lunga serie di litigi e di contrasti pubblici finiti anche sui giornali.

Nel corso della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio la cantante di Sora ha collaborato a strettissimo contatto con il suo compagno e si è dedicata per lo più all’interpretazione di canzoni melodiche, spesso anche appartenenti alla tradizione napoletana.

Nel frattempo la sua immagine è cresciuta con lei e la “ragazza di periferia” si è trasformata in una donna giovane, bellissima e sensuale, che ha letteralmente spopolato con le sue fotografie di Instagram.

Nel momento in cui la storia con D’Alessio è finita, Anna Tatangelo ha deciso di dare una svolta totale alla propria carriera, cimentandosi con generi musicali molto diversi e soprattutto molto distanti da quelli che avevano costituito per anni la sua discografia.

Addirittura la Tatangelo ha deciso di cancellare tutte le foto del suo profilo Instagram per sostituirle con fotografie nuove, in cui il suo ex compagno non compare e in cui il focus è concentrato completamente su di lei e sul suo nuovo percorso musicale.

Oggi Anna è più in forma che mai e sta lavorando attivamente per diventare un personaggio televisivo a tutto tondo. Dopo la sua ormai celebre vittoria a Celebiry Masterchef nel 2018, Anna è recentemente entrata a far parte del cast di All Together Now in qualità di giudice.

Proprio durante la prima puntata dello show, però, Anna è scoppiata in lacrime, tanto da indurre Michelle Hunziker a cambiare argomento rispetto a quello che aveva fatto piangere la sua giudice.