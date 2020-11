Armanda Frassinetti, mamma Tommaso Zorzi: “Qualsiasi cosa per te”

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, dedica un messaggio al figlio Tommaso su Twitter: “Amore per te qualsiasi cosa”.

Armanda Frassinetti è una delle tre donne più importanti della vita di Tommaso Zorzi, legatissimo a mamma Armanda, alla sorella Gaia e alla nonna che è scomparsa qualche mese fa e di cui ha recentemente parlato Tommaso emozionandosi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 quando, nel preparare le lasagne, ha ricordato le giornate trascorse in famiglia con lei.

Armanda Frassinetti è una donna forte che ha sempre sostenuto Tommaso e Gaia di cui spesso pubblica le foto sui social come tutte le mamme orgogliose dei propri figli. Della mamma di Tommaso, però, non si hanno molte notizie.

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi: la dedica al figlio su Twitter: “Amore, per te qualsiasi cosa”

Armanda Frassinetti è conosciuta dai fans di Tommaso Zorzi grazie alle storie che l’influencer pubblica spesso sui social rendendo la madre protagonista dei suoi video. Della mamma di Tommaso si hanno davvero poche informazioni. Di lei si sa che è una nutrizionista, ama viaggiare come si può intuire dalle foto che pubblica sui social e ama trascorrere il suo tempo con i figli Tommaso e Gaia Zorzi.

A lungo sposata con Lorenzo Zorzi, papà di Tommaso, la signora Zorzi, poi, si è dedicata al lavoro e ai figli con la fine del matrimonio.

“Io ho un amore per mia mamma che va aldilà. So che per me ha sofferto tantissimo, non le sono stato vicino nei momenti di bisogno. So che da lei ho solo da imparare perché lei sa gestire situazioni più grandi di lei. Mamma se mi stai ascoltando, ti amo, non te lo dico mai“, ha detto Tommaso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 parlando della mamma.



“Amore, per te qualsiasi cosa”, ha scritto poi su Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Exploring the souk❣️❤️🌴 Un post condiviso da Armanda Frassinetti (@armandafrassinetti) in data: 18 Apr 2018 alle ore 3:07 PDT

“Tommy non sei solo, raccontami come stai. Stiamo tutti benissimo, tu devi essere tranquillo, rilassato. Ti seguono in tantissimi, non puoi immaginarti quanti“, gli ha detto, poi, mamma Armando durante una telefonata a sorpresa che Alfonso Signorini ha regalato a Tommaso nelle scorse settimane.