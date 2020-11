Che bello quando la migliore amica e il fidanzato vanno d’amore e d’accordo, no? Spesso, però, accade l’impensabile: ecco cosa dovresti fare.

I rapporti più importanti della nostra vita, oltre la famiglia certo, sono quelli con gli amici e con il partner.

Soprattutto se la vostra fiamma non fa parte del circolo che conoscete da una vita e, quindi, avete dovuto presentarlo con tutta l’ufficialità del caso, è assolutamente fondamentale che i rapporti tra di loro vadano bene.

Cosa fare però se avete l’impressione che vadano… troppo bene?

Amica e fidanzato: cosa fare quando le cose tra loro si scaldano

Se sospettate che la vostra amica voglia rubarvi il fidanzato (e viceversa!) il primo passo da compiere è quello, sicuramente, di essere certo di quanto affermate.

Attenzione: non vi consigliamo di diventare 007 ed invadere la privacy altrui.

Mettere il naso nelle vicende delle persone, anche quelle più vicine a noi, è senza dubbio sbagliato.

Ci sono, però, alcuni campanelli d’allarme e bandiere rosse alle quali potete fare caso per iniziare a rendervi conto di come sia, davvero, la situazione.

Gli atteggiamenti a cui fare attenzione sono, ovviamente, molto difficili da decifrare.

Il primo su tutti è, però, se la vostra amica ed il vostro fidanzato da incredibili amiconi e compagnoni che erano iniziano improvvisamente a… ignorarsi.

Prima era tutto uno scherzo.

C’era tanta voglia di passare tempo insieme e potevate organizzare senza paura aperitivi e serate anche da soli in tre.

Il fatto che due tra le persone più importanti della vostra vita si piacciano, infatti, è tutt’altro che incredibile: hanno sicuramente qualcosa in comune… voi!

Se però da un atteggiamento felice e rilassato improvvisamente l’atmosfera si raffredda probabilmente qualcosa non funziona e non va più per il verso giusto.

A meno che non ci sia un motivo palese alla base dell’allontanamento forse (e purtroppo) c’è qualcosa sotto.

Non fatevi raccontare che siete troppo emotive: forse la vostra coppia sta passando un momento di crisi e le uniche a non saperlo… siete proprio voi!

Un altro grande campanello d’allarme è, invece, quando i due sono proprio… troppo amici!

Un conto è che abbiano piacere a condividere la giornata insieme a voi e che, insieme, siate inseparabili.

Un altro è che, invece, loro due inizino ad escludervi a fronte di interessi comuni che voi non condividete: attenzione, nessuno dice che dobbiate avere una relazione codipendente.

Rimanere individui anche all’interno della coppia, infatti, è fondamentale per stare bene insieme!

Se avete la sensazione che vi stiano escludendo meglio fare autocritica: siete vittima dell’effetto riflettore, della sindrome premestruale o volete una coppia social?

In ogni caso, qualunque siano le vostre colpe, che amica e fidanzato si vedano senza dirvi niente, tagliandovi fuori e facendovi sentire asfissianti se domandate il motivo non va bene.

L’ultima spiaggia per sapere cosa sta succedendo intorno a voi è quella di chiedere… agli altri!

Se avete l’impressione di non potervi fidare né del vostro partner né della vostra amica allora è meglio iniziare a chiedere in giro che cosa ne pensino gli altri.

L’importante, ovviamente, è sapere che il proprio cerchio di amici non è formato da persone false: qualcuno, sicuramente, sarà a conoscenza di cosa succede.

Lui se la intende con la tua amica: cosa fare?

Una volta che avete la sicurezza che qualcosa stia accadendo la soluzione è una e solo una: allontanatevi immediatamente dalla coppia di traditori.

La tentazione di organizzare una tremenda vendetta, di sbugiardarli di fronte a tutti o di farli soffrire alla stessa maniera nella quale state soffrendo voi è forte, lo sappiamo.

Pensate, però, che non c’è nulla di concreto che possiate fare a loro per sentirvi meglio con voi stesse!

E voi siete la persona più importante e quella da tutelare in questo momento.

Sparire, senza dare spiegazioni, tagliandoli completamente fuori dalla vostra vita è la soluzione migliore.

Dopotutto lo dice anche il proverbio: lontano dagli occhi, lontano dal cuore!

Concentratevi su di voi, sulla vostra autostima (che di sicuro, dopo questa brutta botta, avrà bisogno di aiuto) e sulle persone che davvero vi amano e vi supportano.

Ci sarà tempo per tracciare bilanci, per individuare colpe e valutare la profondità della loro meschinità.

Di più: ci sarà anche tempo per perdonare.

Lo smacco più grande che potrete fare a due persone a voi così vicine e che hanno deciso di tradire la vostra fiducia mancandovi di rispetto è proprio questo: perdonarli.

Ovviamente tutto a tempo debito.

Per ora per il vostro appena iniziato periodo clandestinità vi consigliamo di guardare The Social Dilemma o Cobra Kai su Netflix.

E per il futuro, l’augurio di incontrare persone migliori!