Le sopracciglia sono una parte fondamentale del viso e del fascino di una donna. Scopriamo come truccarle in base alla tipologia di pelle.

Le sopracciglia croce e delizia di tutte le donne. Quando sono belle e folte basta un piccolo tocco di pinzetta per averle sempre in ordine, mentre se stentano a crescere e sono rade necessitano di un’operazione di makeup per essere sempre perfette.

Le sopracciglia, hanno bisogno di essere curate con una skincare specifica e di prodotti per disegnarle ed infoltirle. Scopriamo quali prodotti utilizzare per truccarle in base alla tipologia di pelle.

Come disegnare le sopracciglia in modo perfetto

Disegnare un arco sopraccigliare dove manca una linea naturale da seguire non è semplicissimo, soprattutto per chi è alle prime armi con il makeup. Per questo vogliamo fornirvi degli strumenti utili ad imparare come disegnare delle sopracciglia adatte al proprio viso con delle immagini e un video esaustivo.

Le sopracciglia dovranno essere simmetriche e ben proporzionate al viso. Con una matita, come illustrato nell’immagine, si potranno ricavare i punti principali da seguire per disegnare un sopracciglio perfetto. Si posizionerà la matita accanto al naso e la punta verso l’altro, quello sarà il punto di inizio del sopracciglio.

Il punto più altro passerà attraverso il centro della pupilla e puntando la matita dall’angolo esterno della bocca verso la tempia si avrà il punto finale dell’arco sopraccigliare. Per avere molto chiari tutti i passaggi, abbiamo selezionato per voi questo video davvero molto esaustivo!

Quali prodotti utilizzare per disegnare ed infoltire le sopracciglia

Le sopracciglia andranno sempre disegnate con un prodotto specifico che sia una matita, un marker o un gel, dovranno tutti essere a lunga tenuta e resistere tenacemente a sudore, pioggia, sebo e sfregamenti.

Esistono in commercio diversi prodotti, tutti molto validi per poter ridisegnare o infoltire le sopracciglia. Per l’infoltimento via libera a matite dalla pasta dura o ai prodotti in polvere impalpabile che donano un effetto super naturale.

Per ridisegnare le sopracciglia, ottime le matite, soprattutto quelle dalla punta molto fine, i prodotti in gel o in crema e anche quelli semi liquidi che si fissano dopo l’asciugatura. I marker sono dei veri e propri pennarelli che disegnano perfettamente le sopracciglia regalando un effetto ‘tattoo’ e quelli di ultima generazione sono dotati di una punta divisa in tre parti, in grado di simulare in un solo tratto i peli naturali per un effetto microblanding tridimensionale.

Trucco sopracciglia: quali prodotti utilizzare sulla pelle grassa

La pelle grassa necessita di una beauty routine specifica ma anche di prodotti di makeup indicati per questa tipologia di epidermide. Questo perché la pelle grassa tende a produrre molto sebo e a liquefare ‘letteralmente’ il trucco, anche quello delle sopracciglia.

Per la pelle grassa, i prodotti per truccare le sopracciglia sono senza dubbio tutti i marker, i prodotti semi liquidi e in gel a lunga tenuta e le matite a pasta molto dura. Per il rinfoltimento basteranno dei prodotti in polvere libera o in cialda da applicare con un piccolo pennello angolato.

Trucco sopracciglia: quali prodotti utilizzare sulla pelle secca

La pelle secca necessita di idratazione profonda e di una beauty routine specifica ma anche di prodotti per il makeup dalla texture setosa e avvolgente. Per quanto riguarda i prodotti per le sopracciglia, possono essere utilizzate tutte le matite nelle varie versioni esistenti in commercio, i prodotti in gel e i marker ma stando attenti ad idratare per bene la pelle così che non si screpoli durante la giornata.

Sulla pelle secca, il trucco delle sopracciglia avrà una durata maggiore ma soltanto se l’epidermide sarà ben idratata.

Trucco sopracciglia: come struccarle alla perfezione

Per struccare i prodotti per le sopracciglia, non basterà uno struccante qualsiasi, ma per i prodotti a lunga tenuta sarà necessario uno struccante bifasico, che si potrà anche preparare in casa.

Questa tipologia di prodotto struccante è formulato con una parte oleosa ed una acquosa che aderiranno perfettamente anche al trucco più tenace portandone via ogni traccia senza bisogno di sfregare e stressare la pelle.

Disegnare ed infoltire le sopracciglia non sarà più difficile conoscendo la tecnica giusta ed i prodotti perfetti per il proprio tipo di pelle.