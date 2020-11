Pancake perfetto? Ecco il trucco segreto!

Pancake: ecco come farli perfetti grazie a questo trucco.

Ti sei mai chiesta come rendere un pancake davvero soffice anche alla vista? Ebbene sì, esiste un trucco segreto che devi assolutamente scoprire. Renderai così il tuo pancake morbido e gonfio come non lo hai mai visto prima. Rendere i pancake leggeri soffici e belli dorati non è così difficile basta seguire i vari step di preparazione e aggiungere un trucco segreto.

Pancake super soffice

Nei pancake che vediamo mediante immagini Instagram, scorrendo sul web, oppure tutti i pancake che ci propinano nei bistrò, nei ristoranti, nei bar e così via, hanno un aspetto così soffice e dorato poiché l’aggiunta di burro non manca mai.

Il burro infatti riesce a conferire morbidezza a qualsiasi tipo di dolce, non dimenticare che un valido sostituto potrebbe essere lo yogurt, soprattutto lo yogurt greco colato, un’ottima alternativa per realizzare delle ricette senza dubbio più leggere. Ma torniamo a noi, il pancake che spesso mangiamo e vediamo è ricco di burro, quindi ricco di grassi, non proprio un toccasana per la nostra salute, soprattutto se viene mangiato con una certa regolarità.

Oggi ti diciamo che puoi gustare il tuo soffice pancake senza sensi di colpa e senza far male al tuo organismo. Svelato questo trucco segreto capirai che è possibile realizzare dei pancake belli e morbidi come quelli che sei solita vedere o mangiare ma in versione sana.

La ricetta del pancake perfetto con trucco segreto!

Ognuno ha il suo modo di fare colazione al mattino, ma chi rinuncerebbe ad un pancake? Oggi ti svegliamo come realizzare il tuo pancake perfetto grazie a dei semplici accorgimenti.

Si parte ovviamente dalla pastella, un pancake che si rispetti prevede la preparazione di una miscela d’origine. Da questa dipenderà poi la consistenza alta soffice leggera del pancake che andrai a creare. Spesso si pensa che preferire l’uso degli albumi all’uovo intero o al tuorlo possa bastare per far gonfiare il pancake, in realtà c’è un altro trucco.

Se sei solita aggiungere alla miscela per pancake una puntina di lievito per dolci, potrai abbinare a questa anche mezzo cucchiaino raso di bicarbonato. Questa dose si riferisce ovviamente alla quantità di pancake che andrai a realizzare. Ripetiamo, per un pancake mezzo cucchiaino raso di bicarbonato addizionato alla puntina solita di lievito in polvere.

Dunque, per preparare il tuo pancake gonfio, soffice e strabuono, ti basta l’albume di un nuovo, 100 g di farina la scelta anche integrale, mezzo cucchiaino raso di bicarbonato di sodio, una puntina di lievito in polvere per dolci, bevanda vegetale, latte o semplicemente acqua fino a rendere la consistenza della miscela cremosa. Non perderti il pancake più cicciotto del mondo, prepara anche il nostro cicciopancake!

Così facendo, otterrai una duratura è una consistenza perfetta, basta il trucco segreto del bicarbonato di sodio e il gioco è fatto.