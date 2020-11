Imposto alla Royal Navy, la marina militare britannica, dalla Regina Vittoria, il blazer è diventato un must per ogni donna. Dal classico alle fantasie più di tendenza, ecco i modelli per l’autunno 2020.

Il blazer proposto da Massimo Dutti (foto sopra) nel classico colore blue navy e bottoni dorati si trova anche su Zalando.it a 149,00 euro. Proprio come una camicia bianca ed un paio di jeans, tutte dovrebbero averne uno nell’armadio.

Gianni Agnelli usava portarlo anche sopra una camicia di jeans, Alessia Marcuzzi è una vera appassionata di blazer e lo si vede spesso indossato anche dalla Duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Blazer low cost: quale scegliere tra aderenti, oversize, fantasia

Ammettiamolo, ci piace prendere in prestito i capi del nostro lui. Gli stilisti lo sanno bene e propongono creazioni ormai unisex di taglio maschile adattate alla silhouette femminile. Il blazer, come quello Ovs in foto, ne è un esempio lampante ed a tal proposito vi avevamo parlato di quali abiti avere nell’armadio da utilizzare in più occasioni.

Per le nostalgiche di epoche mai vissute, a soli 59,99 euro su Asos.it potete comprare il blazer nella fantasia optical tanto amata da Salvatore Ferragamo e Christian Dior (foto sotto). Il pied de poule è tornato alla ribalta nel 2013 e continua a piacere, anche alle più giovani che lo mixano abilmente creando un look tra il romantico ed il rock.

Prima che decidiate quale modello sia meglio per voi, guardate la stilista italiana specializzata in blazer di cui vi avevamo parlato. Se avete il vantaggio di essere alte e magre allora osate anche con colori accesi ma se la statura non è il vostro punto forte allora meglio prediligere il taglio cropped e puntare su gradazioni pastello (un esempio della collezione attuale di Stradivarius sotto) e fantasia.

Per chi non avesse ancora smaltito il peso accumulato nel primo lockdown, la soluzione migliore è sempre la stessa: tinta unita dal nero al blu fino al grigio antracite.

Essere spontanee è un pregio, l’apparire tali è un’arte. Un capo come il blazer può decisamente aiutare.

Silvia Zanchi