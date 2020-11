Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, con la conferenza di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti.

Nella conferenza stampa avvenuta ieri 4 Novembre alle 20:20, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, dopo aver descritto le 3 categorie in cui rientrano le regioni della nostra nazione, ha poi aggiunto delle dichiarazioni molto importanti.

Durante la conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha cercato di rispondere nel modo più trasparente alle domande che sembrano essere sorte anche dal popolo del web.

Il Presidente Giuseppe Conte sembra infatti aver chiarito ogni punto del nuovo DPCM.

Quest’ultimo ancor prima di essere pubblicato aveva appunto già generato non poche polemiche sul web a causa della distinzione fra le regioni e dell’eccessiva confusione che si era venuta a creare.

Il nuovo DPCM, che specifichiamo entrerà in vigore a partire da venerdì 6 Novembre e che resterà vigente fino al 3 Dicembre, ha previsto una modulazione delle restrizioni in base alle categorie.

Dopo le dichiarazioni sulla divisione delle tre categorie in cui saranno comprese le regioni, il Presidente Giuseppe Conte ha rilasciato anche alcune dichiarazioni altrettanto importanti.

Dichiarazioni del Presidente Conte sulle autocertificazioni, la “zona verde” e gli ulteriori dettagli

In aggiunta a quanto sopra elencato in foto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ci ha tenuto a precisare che le aree verdi non ci sono perchè, da come risulta a seguito di valutazioni tecniche, nessuna regione può sottrarsi alle misure restrittive.

Successivamente, a seguito della domanda posta da uno dei giornalisti presenti sulla “visita ai congiunti” il Presidente ha risposto che c’è una raccomandazione a riguardo.

La raccomandazione, secondo cui “non si debba andar a trovare i congiunti”, resta appunto una raccomandazione che non ha obbligo coercitivo.

“Nelle regioni rosse è addirittura l’uscita da casa che va motivata” ricorda il premier Conte.

Quindi, riassumendo, per quanto riguarda le visite, anche nelle aree gialle c’è la raccomandazione di non spostarsi per creare occasioni di pericolo.

Non vi è un obbligo, ma il Presidente ha aggiunto di confidare che anche le raccomandazioni vengano rispettate e che ci si sposti il meno possibile.

Future ordinanze, inoltre, da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, non saranno discrezionali ma recepiranno l’esito del monitoraggio periodico.

Il Presidente Conte ha anche parlato di un decreto ristori bis proprio per far fronte alla crisi economica ed ai problemi economici che ne conseguiranno.

Sembra che verranno stanziati, secondo quanto dichiarato dal Presidente Conte, circa 1 miliardo e mezzo di euro.

In conclusione della conferenza il Presidente si è espresso anche sull’autocertificazione confermando che dovrà essere utilizzata nelle zone rosse e non nelle altre due zone.

A seguito di queste ulteriori dichiarazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha richiamato al senso di unità nazionale.

Appello di cui si era fatto portavoce anche tramite i suoi canali social.

Seguiranno aggiornamenti.