Elisabetta Gregoraci non ha apprezzato i commenti fatti da Antonella Elia al GF Vip. Per questo è pronta ad agire per vie legali.

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. In ogni diretta con Alfonso Signorini, infatti, non si fa altro che parlare di lei che di certo non ha avuto, contrariamente a quanti molti possano pensare, un trattamento di favore visto che viene costantemente attaccata da Antonella Elia.

La showgirl non ha gradito che l’opinionista l’abbia definita una gatta in calore e che abbia perfino lanciato un appello a Pierpaolo Pretelli, affermando che lei non farebbe altro che prenderlo in giro soltanto per avere un maggiore spazio all’interno delle dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Secondo quanto riportato da Coming Soon, Elisabetta sarebbe pronta a querelare la Elia e si sarebbe già messa in contatto con il suo avvocato. Ecco cosa ha riportato il portale, che sta facendo già rapidamente il giro del web:

“Durante la notte i concorrenti che abitano nella stanza gialla sono tornati a parlare dell’atteggiamento avuto in puntata da Antonella” racconta il portale. “Secondo Rosalinda, sarebbe passabile di denuncia per le cose che ha detto durante il corso della diretta” rivela il sito. “Francesco Oppini spera nell’aiuto esterno di sua madre, Alba Parietti, che lo ha sempre difeso a spada tratta ed ha querelato per molto meno in passato” conclude. “Elisabetta ha confessato che il suo avvocato si sta muovendo per querelare la Elia“ aggiunge.

Elisabetta Gregoraci vuole querelare Antonella Elia a causa delle frasi pronunciate durante la diretta del GF Vip, ma cosa ne pensa Alfonso Signorini di tutto questo?

Antonella Elia eccessiva al GF Vip? Alfonso Signorini interviene

Alfonso Signorini, durante l’ultimo appuntato con Casa Chi, ha rivelato che non ha particolarmente apprezzato le parole utilizzate da Antonella Elia al GF Vip e che c’è durante l’ultima puntata in onda aveva rivelato di essere dalla parte di Elisabetta Gregoraci, invitando la sua opinionista ad esprimersi in maniera più adeguata senza utilizzare termini pesanti visto che nel caso specifico della showgirl c’è un bambino che la segue da casa.

“Onestamente da lato comprendo il disappunto manifestato da Elisabetta” ha esordito Alfonso, come riportato dal portale Blog Tivvu. “Io in studio ho dovuto rimproverare Antonella e farle un appunto sulle espressioni utilizzate perché mi rendo conto che siano state piuttosto forti“ ha proseguito Signorini, che purtroppo ha dovuto rinunciare alla Regia 2 a causa del virus. “Sono stato io a volere fortemente Antonella come opinionista in studio e sapevo bene che avrei avuto quella cifra” ha ammesso.

“Io approvo quella cifra ma deve imparare a saper dosare le parole che utilizza e a volte purtroppo non ci riesce” ha proseguito il conduttore. “Lei poteva dire che si comportava da gatta innamorata e non gatta i colore, che invece è un termine offensivo“ ha concluso Alfonso. “Elisabetta è una mamma. Il programma viene seguito dal suo bambino e dai suoi amici. Queste cose diventano antipatica ma si tratta soltanto di coreggere il tiro e lo faremo senza alcun dubbio” ha aggiunto.

Alfonso Signorini, durante la diretta di domani sera, proverà a far fare pace ad Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci al GF Vip evitando che le due continuino lo scontro per vie legali? Staremo a vedere.