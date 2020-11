Chi è la bimba nella foto? Oggi è l’attrice del momento

By

Chi è la bimba nella foto? Oggi è una giovane e talentuosa attrice, tra le interpreti più amate del momento.

Chi è la bimba nella foto? Oggi è una giovane donna, bellissima, esattamente come lo era da bambina, con due occhi chiari e profondi con cui, insieme al suo talento, ha conquistato il pubblico italiano. Oggi, infatti, è una delle attrici del momento. Bravissima, apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori, è attualmente una delle protagoniste della fiction campione d’ascolti di Raiuno ovvero Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Ecco chi è la bimba nella foto, oggi attrice di grande talento

Avete capito di chi stiamo parlando? Avete bisogno di altri indizi? Nonostante sia giovanissima, ha già una brillante carriera alle spalle e ha lavorato con artisti del calibro di Elena Sofia Ricci, Massimo Ghini e Alessio Boni. Non avete ancora capito chi è? Bene, la bellissima bambina nelle foto qui in alto è Silvia Mazzieri, protagonista di Doc – Nelle tue mani in cui interpreta la specializzanda Alba Patrizi.

Classe 1993, Silvia Mazzieri, nel 2010 ha partecipato a Miss Italia conquistando la fascia di Miss Cinema. Da quel momento, la sua carriera spicca il volo. Ha lavorato ne “Il paradiso delle Signore”, “Braccialetti Rossi (seconda e terza stagione) in cui ha vestito i panni di Bella, la nuova ragazza di Vale dopo la fine della storia con Nina, Vivi e lascia vivere in cui ha interpretato Giada Ruggero e La strada di casa in cui ha interpretato Irene Ghilardi.

Una giovane attrice che ha davanti una carriera brillante.

«Sono molto scaramantica e temo sempre che se dicessi quello che voglio davvero perderebbe un po’ di magia, come se rompessi un incantesimo. In generale spero di crescere attorialmente e di dare dei messaggi positivi: voglio lasciare il segno e non ess

ere una meteora», ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Ripensando alla sua carriera, inoltre, ha detto:

«Ero una velocista a livello agonistico, ma ho studiato Chimica Industriale: mi sarebbe piaciuto fare Lingue o Farmacia. Di certo non avrei mai detto che sarei diventata un’attrice: quando c’erano le recite a scuola scappavo perché ero molto timida e ci stavo male. Ho fatto Miss Italia solo perché mi hanno iscritto i miei e mio fratello: in fondo penso che sia tutto scritto da qualche parte, così mi sono semplicemente fatta trascinare dagli eventi».