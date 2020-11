Anticipazioni Uomini e Donne oggi 5 novembre: Gemma Galgani lascia il programma dopo il duro scontro con Tina Cipollari?

Gemma Galgani lascia definitivamente Uomini e Donne dopo il durissimo scontro con Tina Cipollari? Solo nella puntata di ieri, Gemma è stata protagonista di una lite con la bionda opinionista in seguito alla quale ha lasciato in lacrime lo studio confessando di essere stata offesa da Tina durante il momento del ballo. Gemma, dunque, dirà addio definitivamente alla trasmissione? Le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 5 novembre, pubblicate dal Vicolo delle News, svelano che Gemma sarà regolarmente in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 novembre: Gemma Galgani torna in studio ed esce con Mario

Dopo la puntata dedicata a Michele Dentice che è stato smascherato, Gemma Galgani, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, si sfogerà dietro le quinte puntando il dito contro Tina Cipollari, rea di metterle sempre in difficoltà. Nella parte finale della puntata trasmessa ieri, Gemma, in lacrime, a Maria De Filippi ha detto: “E’ successa una cosa gravissima. Me ne ha detta una cosa talmente grossa e inaccettabile. Non te la ripeto perché è troppo”.

Nella nuova puntata, Gemma Galgani, dopo lo sfogo dietro le quinte che sarà ascoltato in studio anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti, arriverà poi in studio. Come accade sempre quando al centro dello studio c’è la dama di Torino, non mancheranno gli scontri tra Tina e Gemma che, nelle scorse puntate, si sono scontrate anche per Giorgio Manetti, l’ex fiamma di Gemma con cui Tina Cipollari, nel corso degli anni, ha mantenuto un’amicizia che dura ancora.

Si passerà, poi, a parlare della vita sentimentale di Gemma. Dopo dieci anni di presenze fisse nel programma di Maria De Filippi, la Galgani non è ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita. Chiusa definitivamente la conoscenza anche con Biagio che usciva, contemporaneamente, con lei, Maria e Sabina, Gemma annuncerà di aver cominciato a frequentare Mario.

La nuova frequentazione, naturalmente, scatenerà la rabbia di Tina Cipollari che non crederà al suo interesse.

La parte finale della puntata, infine, dovrebbe essere dedicata a Davide Donadei che è uscito con Beatrice, Chiara e Rossana baciando quest’ultima e scatenando la rabbia delle altre due.