Alessia Merz era uno di volti più noti del piccolo schermo degli anni 90. Ma che fine ha fatto la showgirl oggi?

Alessia Merz è uno dei volti che hanno fatto la storia della televisione del bel paese degli anni 90. Tutti gli adolescenti, ma anche i più grandi, erano follemente innamorati di lei e non è difficile capirne il motivo visto che era, ed è, una ragazza bellissima che ha fatto strage di cuori grazie al suo bellissimo sguardo.

Alessia è nato a Trento nel 1974, precisamente il 24 settembre, ed ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo grazie al programma Bulli e Pupe condotto da Paolo Bonolis. La trasmissione era ideata da Gianni Boncompagni, che scelse di “promuoverla” rendendola anche una delle famose ragazze di Non è la Rai. La Merz fece parte dello show per ben 3 edizioni, al suo debutto ebbe un successo trasferisco tant’è che il pubblico si chiede ancora come mai nella terza stagione fu messa in panchina per poi essere ripescata durante l’ultimo anno della messa in onda.

Dopo la fine del programma, insieme ad un’altra ex ragazza, Cristina Quaranta, Alessia diventa la velina mora di Striscia La Notizia. Subito dopo prende parte a Quelli che il calcio e a Meteore – Alla ricerca delle stelle perdute . Nello stesso anno, nel 1999, pubblica un calendario che la mostra come mamma l’ha fatta per la rivista Maxim. Per poi lavorare al fianco di Samantha De Grenet e Filippa Lagerback per Candid Angels.

Alessia vanta anche una carriera nel mondo del cinema, in quanto prende parte a pellicole come Panarea e il famoso film degli 883 Jolly Blu. Molti non sanno che Alessia Merz ha soffiato il ruolo ad Angelina Jolie, che di recente ha fatto una generosa donazione per contrastare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in quanto aveva sostenuto il provino per quel film ma chi si occupava dei casting puntarono su di lei perché aveva un viso più dolce.

Per non dimenticare la sua partecipazione al film Paparazzi e i numerosi cameo fatti sul piccolo schermo. Alessia ha preso parte anche all’Isola dei Famosi nel 2004, ma la sua avventura nel reality show di Simona Ventura è piuttosto breve, mentre nel 2007 lavora a La vita in diretta come inviata. Il suo ultimo lavoro in tv risale al 2013, dove ha recitato in un episodio de Il commissario Montalbano. Per questo motivo il pubblico si chiede oggi che fine ha fatto Alessia Merz?

Alessia Merz oggi: ecco cosa fa oggi l’ex protagonista di Non è la Rai

Alessia Merz è scomparsa dagli occhi del pubblico. La showgirl non compare nemmeno sui social, in quanto non sembra avere alcun account pubblico.

La sua ultima apparizione televisiva risale allo scorso anno a Vieni da Me di Caterina Balivo e a 90 Special, lo show condotto nel 2018 da Nicola Savino. Il programma era incentrato sui personaggi e i programmi che hanno fatto la storia degli anni 90 e non poteva di certo mancare lei, visto che è stata una delle ragazze più famose di Non è la Rai con Ambra Angiolini, tra l’altro quest’ultima di recente ha pubblicato un libro sulla sua vita. Programma, tra l’altro, che ha un certo seguito ancora oggi visto che sulle reti Mediaset vengono ripetutamente mandate in onda le repliche delle puntate che hanno incollato allo schermo milioni di italiani.

Alessia, purtroppo per i suoi fan, ha deciso di dare un taglio alla sua carriera televisiva, un po’ come ha fatto Natalia Estrada, per dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo di mamma, in quanto insieme a suo marito, l’ex calciatore Fabio Bazzani, ha messo al mondo due bambini: Niccolò e Martina. Ma non per questo, come nel caso di Savino, non disdegna qualche piccola partecipazione, sempre che questa non sia incompatibile con la sua vita privata.

Il suo matrimonio, nonostante il pubblico era convinto si trattasse soltanto di un semplice flirt, prosegue a gonfie vele e va avanti dal 2005. In una vecchia intervista concessa a Sky Sport, come riportato anche dal portale web DiLei, lui ha rivelato che Alessia, contrariamente da quanto possa sembrare, mangia il doppio di lui. Durante il loro primo appuntamento, una merenda alle 16:00, lei ha ordinato un piatto di spaghetti alle vongole. Una caratteristica che l’ha colpito ed assolutamente in positivo.

A parte queste poche notizie, purtroppo di lei non si sa molto. Alessia ha preferito mettere uno stop alla sua carriera da showgirl e, anche a differenza delle altre ex ragazze di Non è la Rai che ancora oggi partecipano a numerose serate organizzate dai fan in onore dei bei tempi passati, ha scelto di dare un taglio con il lavoro per dedicarsi completamente a quello di madre e moglie. Tant’è che nelle ultime interviste rilasciate, ci tiene a precisare che il suo ruolo di mamma viene prima di ogni cosa e che preferisce seguire i suoi figli piuttosto che pensare a sgomitare ancora tra i programmi del piccolo schermo.

Anche se i suoi fan sperano ancora in un ritorno in grande stile, ma almeno per il momento lei non sembra avere alcuna intenzione di tornare sul piccolo schermo, ma chi può dirlo che un giorno cambi idea e scelga di rilanciare la propria carriera artistica.

Alessia Merz oggi è una madre e moglie realizzata, che ha preferito mettere, per sua scelta, da parte la carriera televisiva per concentrarsi su quella privata.