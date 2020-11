Le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 novembre svelano uno scontro di fuoco tra Roberta Di Padua e Michele Dentice.

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne ci svelano uno scontro di fuoco tra i protagonisti del Trono Over. In particolar modo tra Roberta Di Padua e Michele Dentice.

La dama non ha mai negato di essere piuttosto attratta dal nuovo cavaliere del parterre maschile e, d’altro canto, lui non ha mai nascosto di avere altre simpatie per le donne del programma e non ha nessuna intenzione di limitarsi nell’iniziare altre conoscenze.

A Roberta questa situazione inizia a stare stretta e se nelle prossime puntate prenderà una decisione importante, in questa non scherzerà nemmeno perché avrà un acceso confronto con il cavaliere dietro le quinte. Lei rivendica un’esclusiva nella loro conoscenza ed una maggiore presenza di lui nella sua vita. Michele, invece, non vuole concedersi soltanto ad una dama, tant’è che una volta in studio rivelerà di essere uscito con Serena.

Con quest’ultima, giusto per non farsi mancare niente, scapperà perfino un bacio, ma il tutto non andrà come sperato. La dama, infatti, scopre di essere stata soltanto un ripiego, in quanto lui aveva chiesto di uscire in un primo momento a Giulia, la nuova corteggiatrice approdata negli studi Elios di Roma soltanto per lui, ma quest’ultima era impegnata ed ha dovuto declinare gentilmente l’invito. Per questo motivo, per non “perdersi la serata” ha scelto di uscire con Serena e da cosa nasce cosa.

Michele Dentice è stato smascherato a Uomini e Donne, ma il suo percorso all’interno del Trono Over non finisce di questo qui.

Uomini e Donne anticipazioni 4 novembre: Roberta Di Padua in difficoltà

Roberta Di Padua, protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne di oggi, confiderà di voler mettere una pietra sopra su Michele Dentice. In quanto il suo modo di fare non la convince affatto.

Come anticipato, la dama lo vorrebbe molto più presente nella sua vita e non disegnerebbe che quest’ultimo riservasse attenzioni soltanto per lei e non anche per le altre donne. Lui però non vuole, ma afferma di essere molto preso da Roberta e che vuole continuare a conoscerla, in quanto sarebbe anche la sua preferita nel parterre.

Roberta allontana Michele al Trono Over, tra l’altro quest’ultimo ha fatto un cambiamento fisico impressionante, nonostante sia palese che si trovi in evidente difficoltà ma quanto durerà effettivamente questa loro separazione? La dama non sembra così predisposta a mantenere un punto fisso su di lui.

Si passa al Trono Classico, dove Gianluca De Matteis è pronto a stupire il pubblico di canale 5, in quanto Maria De Filippi sceglie di mandare in onda la sua esterna con Gabriele e, colpo di scena, scatta il bacio tra i due. Per non parlare del percorso di Sophie Paragoni a Uomini e Donne, che ammetterà di aver bacio il corteggiatore Nino soltanto per “consolazione”.

Le anticipazioni del 4 novembre di Uomini e Donne promettono una puntata ricca di colpi di scena, considerato che assisteremo alla dolorosa decisione di Roberta di lasciar perdere Michele, ma quanto durerà la loro separazione?