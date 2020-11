Scopri quali sono i segni zodiacali più appiccicosi in amore e quali, invece, non lo sono per niente.

Nelle relazioni sentimentale c’è sempre una parte che si mostra più autonoma e che si scontra con i modi di fare più affettuosi dell’altra. Solitamente questo gioco delle parti aiuta la coppia ad essere dinamica e rende il rapporto armonico e soddisfacente. In alcuni casi, però, ci sono persone che possono avere esigenze particolari che agli occhi del partner possono risultare pesanti. Quando ciò avviene, ci si trova a dover fare i conti con differenze nei modi di fare che possono creare dei disequilibri anche importanti.

Ciò si presenta, ad esempio, quando una relazione è composta da una persona molto indipendente e da una relativamente affettuosa o per meglio far comprendere le cose, appiccicosa. Visto che questa modalità può dipendere da tanti fattori tra i quali rientra anche l’influenza delle stelle. Scopriamo quindi quali sono i segni zodiacali più appiccicosi in amore e quali, invece, non lo sono affatto. In questo modo sarà più facile capire se una data persona è fatta o meno per noi e viceversa.

I segni zodiacali appiccicosi e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli per nulla appiccicosi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete rientrano tra i segni zodiacali che sono tutt’altro che appiccicosi. Si tratta infatti di persone estremamente indipendenti e con una gran voglia di fare solo ciò che sentono sul momento. Per questo motivo, oltre a non sopportare alcun tipo di costrizione, spesso si trovano a vivere con un certo fastidio eventuali esigenze del partner. Per loro, cose come coccole prolungate, manifestazioni continue d’amore e richieste di vicinanza, alla lunga rappresentano una sorta di gabbia dalla quale sentono presto il bisogno di evadere. Un problema che diventa davvero importante quando si trovano a vivere una relazione con persone che contrariamente a loro hanno bisogno di continue dimostrazioni d’amore. È infatti importante ricordare che i nativi del segno non sono esattamente il top in quanto ad empatia, motivo per cui rischiano costantemente di ferire chi gli sta accanto. Insomma, tra i segni dello zodiaco sono certamente uno dei meno appiccicosi e, proprio per questo motivo, uno tra i meno adatti a stare con chi ha un costante bisogno di attenzioni.

Toro – Quelli relativamente appiccicosi

Come ben sappiamo, i nativi del segno zodiacale del Toro sono persone note per la fermezza e la capacità di auto gestirsi nelle situazioni più disparate. Calmi per natura, hanno sempre un tale autocontrollo da apparire come persone sagge ed in grado di operare le scelte più giuste. In amore, però, tendono a perdere gran parte del loro equilibrio interiore, finendo con il sentire il bisogno di vicinanza con la persona che amano. Essendo persone che si lasciano andare gradualmente, all’inizio della relazione non è facile cogliere questo loro modo di essere. Man mano che le cose si fanno più serie, diventa però sempre più ovvio che seppur non in modo estremo, i nativi del segno sono a loro modo appiccicosi. Gelosi del partner e bisognosi delle sue attenzioni, non amano sentirsi messi da parte. Ovviamente, in cambio offriranno a loro volta attenzioni di ogni tipo, cercando di realizzare la loro personale idea d’amore. Si tratta quindi di persone appiccicose ma che fin quando si sentono al sicuro lo sono in modo moderato e per questo compatibile quasi con qualsiasi altro temperamento.

Gemelli – Quelli appiccicosi solo ogni tanto

Come spesso accade, i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli non hanno un modo unico di comportarsi. Se si parla dell’essere o meno appiccicosi, ad esempio, si trovano in una sorta di via di mezzo dove a fare la differenza è il mood del momento unito al tipo di relazione che stanno vivendo. Se sanno di potersi fidare della persona che amano, tendono infatti ad essere più liberali e ad esprimersi al meglio. In caso di incertezze, però, possono diventare appiccicosi. E a volte ciò avviene in modo negativo. I nativi del segno hanno infatti bisogno di tante di quelle conferme da poter risultare più appiccicoso del previsto. Cosa che può variare quasi all’improvviso portandoli ad apparire distaccati e creando così una possibile spaccatura all’interno della coppia. Stare con loro significa infatti imparare a gestirli e ad essere in grado di modularsi nel tempo. La flessibilità è praticamente più che richiesta, almeno come lo è la pazienza. Virtù che saranno ripagate dal loro saper sempre sorprendere chi amano in modo speciale.

Cancro – Quelli estremamente appiccicosi

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono tra i segni più appiccicosi dello zodiaco. Per loro la vicinanza fisica ed emotiva sono dei requisiti che non devono mai mancare. E quando ciò avviene diventano ipersensibili e particolarmente nervosi. In amore, infatti, hanno bisogno di particolari attenzioni e di sentire che il partner è sempre al loro fianco. Un bisogno che si traduce nella ricerca costante di coccole, di attenzioni e di parole dolci. Allo stesso tempo, i nativi del segno cercano sempre di trascorrere quanto più tempo possibile con la persona che amano. E non sono in alcun modo disposti a lasciargli spazio o tempo da dedicare ad altro. Si tratta quindi di persone che sono adatte solo a chi ha una visione simile del rapporto a due. Persone indipendenti o bisognose dei propri spazi, al loro fianco finirebbero con il sentirsi in prigione o arriverebbero a farli sentire poco amati portando ad un rapporto in costante conflitto. Un aspetto che sia i nativi del segno che chi si avvicina a loro dovrebbero sempre tenere in considerazione.

Leone – Quelli non appiccicosi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non hanno la fama di essere persone appiccicose. Generalmente indipendenti, sognano un rapporto che sia in grado di farli star bene con se stessi e che li aiuti a crescere senza mai opprimerli. Individualisti e bisognosi dei propri spazi, hanno determinate pretese per il partner che considerano un componente importante per la relazione di coppia e la vita stessa. Ciò nonostante non amano esagerare con le attenzioni e al contempo non sognano di riceverne chissà quante. Per loro la relazione ideale è quella che si basa su un equilibrio stabile e performante, adatto cioè ad entrambi i componenti della coppia. È quindi facile immaginare come l’aspetto più delicato per una storia che sia in grado di funzionare stia proprio nella ricerca della persona giusta per loro. Una persona che sappia dargli quanto vogliono, che li faccia sentire al centro dell’attenzione ma senza mai eccedere. Un obiettivo difficile da raggiungere ma che i nativi del segno sono sempre più che intenzionati a portare avanti.

Vergine – Quelli mediamente appiccicosi

I nativi del segno zodiacale della Vergine, quando si parla d’amore sono davvero difficili da comprendere. Il loro apparire spesso freddi e distaccati nasconde infatti un bisogno di attenzioni che non si sognerebbero mai di esternare apertamente. Ciò ne fa persone non esattamente appiccicose ma dalle grandi pretese. Anche se non pretenderanno mai di passare tutto il tempo insieme, ad esempio, vorranno sempre sapere dove si trova il partner e, possibilmente, cosa sta facendo. Si tratta di un sistema di equilibri che i nativi del segno imparano a gestire poco alla volta e che allo stesso tempo riescono a condividere con la persona che amano. Stare con loro significa quindi poter mantenere la propria libertà ma sempre con un margine di controllo che viene gestito di volta in volta ed in base ad esigenze strutturate sul momento. Una dinamica non sempre facile ma che se avviene tra persone effettivamente compatibili può funzionare alla grande.

