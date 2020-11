Come ritrovare il piacere di coppia facendo appello ai 5 sensi

Esistono 5 modi infallibili per aumentare o rinvigorire il desiderio nella tua relazione. Scopri come fare in questo articolo

Stai vivendo un periodo particolare con il tuo partner in cui la sessualità gioca un ruolo di terz’ordine o è del tutto inesistente? Il fatto che tu e il tuo partner avete smesso di scambiarvi effusioni ti preoccupa? Diciamo che la mancanza di rapporti sessuali non sempre coincide con un a crisi di coppia ma è bene stimolare la libido poichè fare l’amore è il cemento di una coppia e ci sono almeno 8 fatti che lo dimostrano.

Se lo stallo del desiderio ti sta facendo salire l’ansia, niente panico! Abbiamo 5 consigli che vi rimetteranno sulla strada del cammino del piacere.

Calo del desiderio: 5 consigli per aumentare il desiderio nella tua relazione

Ogni coppia e relazione vive diverse fasi. Il caso del desiderio potrebbe essere una di queste. Quando il desiderio gioca a nasco dino stanalo grazie a questi 5 preziosi suggerimenti.

Fate appello ai vostri 5 sensi per ritrovare il piacere di coppia

Toccatevi

Ascoltatevi e parlate di più

Odorate il profumo del desiderio contrastando la routine

Guardate il partner come se fosse uno sconosciuto

Assaporatevi e fate l’amore quando volete, non quando potete

Il gelido calo del desiderio è entrato nella coppia? Alzate la temperatura facendo appello ai 5 sensi: tocchiamo l’altro, osserviamolo, ascoltiamolo … ti sembrerà banale eppure fuznziona devvero.

1.Toccatevi

Usate le vostre mani per stringere il partner, accarezzarlo, fargli un massaggio. Toccarsi è importante, dovrebbe esserci un contatto tra le parti su base giornaliera e non bisognerebbe trascurare di farlo. Toccando il partner, stimoliamo gli ormoni del desiderio. La pelle del partner tra l’altro ha un effetto non trascurabile su di noi, non riusciamo a smettere di accarezzarla una volta iniziato e la troviamo morbidissima anche se uno studio ha dimostrato che si tratta solo di una illusione, trovi i dettagli in questo articolo: Trovi che la pelle del partner sia morbida? non è reale, è un’esca.

Ad ogni modo il contatto fisico promuove l’intimità ed è un trampolino di lancio verso l’accensione del desiderio sessuale indispensabile nei preliminari.

Toccarsi è un ottimo modo per risvegliare la libido bassa e aumentare la temperatura sotto le coperte. Come si suol dire, a volte basta un gesto per cambiare le cose.

2. Parlate di più



La vicinanza nella coppia e l’intimità può dipendere anche dalla comunicazione. Essere presenti l’uno per l’atro, ascoltare, chiedere pareri e consigli e raccontarsi le cose è molto importante per stabilitre una confidenzialità. Tenete presente però che comunicare in modo eccessivo danneggia la libido. Chiaccherate fuori dal letto ma sul materasso dedicatevi ad altro. Per evitare di non avere più niente da dirvi la sera quando vi ritrovate, limitate gli scambi virtuali durante il giorno, piuttosto che raccontarvi delle cose, scambiatevi messaggi hot per iniziare a scaldare la temperatura.

3. Ravvivate la routine

Per ravvivare il desiderio dovreste iniziare col ravvivare la routine. Immaginate di mangiare ogni giorno la stessa pietanza cucinata e condita nello stesso modo, non pensate che vi passerà la voglia di mangiare quel piatto? Bisogna fare in coppia quello che solitamente facciamo in cucina, variare. Basta farlo sempre solo in camera da letto, basta fare sempre la stessa posizione, basta farlo sempre alla stessa ora o negli stessi giorni… usate la fantasia, spaziate, osate, ovviamente restando nei limiti della tolleranza del partner, non spingetevi dove il partner non vuole, rispettatevi. Ci sono moltissimi modi per spezzare la monotonia nella coppia. Scopri anche come gestire i momenti di noia della coppia

4. Guarda il tuo partner come se fosse un estraneo

State insieme da talmente tanto tempo che forse vi state dando un pò per scontato. A volte l’altro in casa vi sembra far parte dell’arredo della casa tanto da non notarlo neanche. Questo non va bene, bisogna sempre dare all’altro la giusta considerazione. Ammira il suo viso, i dettagli dei suoi lineamenti, contempla i suoi gesti, annusa il suo profumo. Questi gesti vi avvicinano e faranno riemergere il desiderio sepolto.

5. Fate l’amore quando volete, non quando potete

Non c’è niente di peggio che farlo in modo programmato. Quando si accende la scintilla la spegnete perchè avete altri impegni e quando si presenta il momento adatto lo fate senza verve. Una relazione non è un turno di lavoro, non si timbra il cartellino. Qualche volta concedetevi il lusso di fare tardi al lavoro perchè avete deciso di farvi due coccole, andrete al lavoro col sorriso sulla bocca e vi accompagnerà tutto il giorno. Avete solo una vita, vivetela con passione.