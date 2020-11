Ricette velocissime con fagioli, lenticchie e ceci

Cucinare i legumi può diventare molto divertente: ecco per te delle ricette velocissime con lenticchie, fagioli e ceci.

Che siano secchi oppure in scatola, i legumi si prestano moltissimo per svariate ricette. Prepararli è davvero semplice, abbinarli ancora di più!

Legumi, legumi, legumi!

Si passa dai risotti all’insalate, a dei burger vegetariani, per portare in tavola il massimo dei benefici che gli alimenti possono offrire.

I legumi sono alla base di un regime alimentare sano ed equilibrato. Rappresentano inoltre un trucco per portare avanti una spesa settimanale intelligente. Lenticchie, fagioli e ceci riescono a salvare molti dei pasti principali, sempre meglio acquistarli secchi ma anche scatola, sei in barattoli di vetro, andranno bene.

C’è qualcosa da fare prima di andarli a cucinare, ci sono infatti degli step che non possono essere saltati e che prevedono lo sciacquare i legumi in maniera accurata per togliere qualsiasi rimasuglio dell’acqua di conservazione. Non necessariamente questa va gettata, se pensiamo ad esempio, all’acqua di conservazione dei ceci possiamo non buttarla e preparare delle piccole meringhe vegane.

Serve sicuramente un pochino più di organizzazione quando si tratta di legumi secchi. L’ammollo è una fase essenziale. È consigliato quindi agire la sera prima mettere la dose scelta di legumi in ammollo in una ciotola, con abbondante acqua fredda e aggiungere sempre un cucchiaino di bicarbonato, questo è un piccolo segreto per rendere i legumi più morbidi.

Dopodiché sarà possibile scolarli e farli bollire. Grazie alla fase di ammollo la cottura non coprirà un tempo troppo lungo. Indispensabile scegliere sempre una materia prima di buona qualità. Fate attenzione ultimare la cottura dei legumi che poi avranno una consistenza croccante, la morbidezza e l’arma fondamentale.

I legumi si possono frullare ottenendo delle ricche vellutate anche degli hummus con ad esempio i ceci. Potete abbinarli a tantissimi altri cereali e creare dei burger vegetariani fatti in casa. I piatti che potrete creare sono davvero molti ma soprattutto in pochissimo tempo, a casa vostra. Scopriamo insieme una mini raccolta di ricette con ceci, fagioli, lenticchie semplici ma sfiziose!

Dahl di lenticchie

Vediamo ora come preparare questo piatto tipico dell’Oriente, un piatto indiano impreziosito da curcuma e coriandolo. Si può servire sotto forma di zuppa oppure come contorno, accompagnato magari da verdure stufate e da del riso basmati. È un’idea alternativa per cucinare le lenticchie dal sapore orientale.

Per questa ricetta avrete bisogno di 400 g di lenticchie rosse decorticate, una testa d’aglio, un pomodoro rosso bello maturo, una carota, una costa di sedano, una cipolla, acqua quanto basta, il succo di mezzo limone. Inoltre, olio extravergine d’oliva, un mazzetto di prezzemolo, una spolverata di curcuma fresca, un mazzetto di coriandolo, un cucchiaio di semi di cumino, mezzo cucchiaino di cannella e sale quanto basta.

Per la preparazione cliccate qui!

Burger di ceci e melanzane

Voglia di polpette veg? Ecco i burger di ceci e melanzane più buoni del mondo! Ricetta veloce, sana e facile!

Rendere i pasti principali sani ed equilibrati con questa ricetta vegetariana sarà un gioco da ragazzi! Per la ricetta cliccate qui!

Insalata di lenticchie, radicchio e carote

Una semplice variante per accompagnare un pasto principale e renderlo equilibrato. Unire questi alimenti sarà un viaggio alla scoperta di sapori contrastanti e prelibati!

Per la ricetta cliccate qui!

Falafel al forno

La fantastica ricetta dei falafel cotti al forno, la pratica alternativa leggera per evitare la frittura! Polpettine di legumi tipiche della cucina orientale, semplici e ricche di bontà.

Ottime da servire come secondo piatto da abbinare a verdure crude o cotte, per un’aperitivo sfizioso, per un antipasto originale in previsione di una cena a tema. Per la ricetta cliccate qui!

Fonte: (www.corriere.it)