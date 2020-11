By

Scopri grazie all’oroscopo quale destino attende ciascun segno zodiacale durante la giornata di oggi, mercoledì 4 novembre.

Le previsioni dell’oroscopo regalano a ciascun segno dello zodiaco preziose anticipazioni circa quanto li attende lungo la giornata di oggi, mercoledì 4 novembre.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Quando si dice una giornata che procede a gonfie vele probabilmente si pensa proprio a questo martedì per i primi tre segni dello zodiaco, dei veri e proprio re per un giorno.

Oroscopo oggi Ariete

Il vostro spirito bellicoso viene attenuato da un atteggiamento frizzante mala tempo stesso, garbato. In coppia sdrammatizzate i problemi con il sorriso.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Oggi avete le vostre chance e dovrete coglierla con astuzia, soprattutto per un salto di qualità nel mondo del lavoro. In amore però state forse esagerando un po’.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Gemelli

Perfetto equilibrio tra ragione e istinto ma se avete fissato delle regole non accettate trasgressioni se non motivate da una scusa intelligente. In coppia l’attrazione non basta: puntate alla complicità e alla condivisione di passioni comuni.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

L’amore è il punto forte di questi tre segni ma qualcos’altro vacilla in questa giornata. Scopriamo insieme che cosa.

Oroscopo oggi Cancro

Il vostro altruismo non ha barriere e il cuore si apre a tutti. In amore è felicità perfetta ma un problemino di lavoro ci mette lo zampino.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

A suon di simpatia vi imponete all’attenzione generale, seppur senza mai esagerare. Del resto fare buona impressione sul lavoro è una necessità, a casa invece potete concedervi un po’ di relax.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Oggi desiderate l’impossibile, ma tra progetti strampalati e idee stravaganti, risolvete solo di trascorrere questo martedì tra le nuvole. Vi potete anche permettere qualche acquisto extra che non guasta. In amore parlate spesso di sentimenti, magari con la segreta speranza di trasformare un’amicizia in qualcosa di più.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le qualità non mancano e anche questi tre segni, in un modo o nell’altro, riusciranno a farle emergere. Scopriamo come.

Oroscopo oggi Bilancia

Sguardi ammiccanti e battute di spirito vi rendono seducente. Soddisfatti dei risultati ottenuti vi concedere una serata di svago

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Logica e fascino non sono oggi vostri alleati ma fortunatamente qualche qualità riuscite almeno a metterla in luce. La vera arma vincente però sarà conoscere la persona giusta al momento giusto.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Cercate a stento di rinascere da una delusione d’amore. Qualcosa infatti non va e anche il lavoro non gira ma per fortuna c’è un amico disposto ad ascoltarvi e a darvi il consiglio giusto

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

L’amore procede a gonfie vele ma anche ilc esto non delude del tutto, a patto di fare le mosse giuste. Scopriamo quali.

Oroscopo oggi Capricorno

Cercate di mettere ordine nella routine intricata e fate allora dei cambiamenti ad hoc per vivere sempre meglio.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Stacanovismo è il vostro motto ma vi restano altre energie per godervi un po’ di svago. Il rischio di annoiarsi non sussiste con voi e l’unico pericolo è vedervi scappare qualora tentassero di legarvi.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Troppo stretti vi manca l’aria e la famiglia lo intuisce ma tiene comunque di tenervi stetti per paura che possiate prendere il largo. Pe loro fortuna un nuovo amore prende lentamente piede e vi tiene ancora qui.