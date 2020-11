By

Se ti sposerai tra poco oppure hai deciso che vorrai un matrimonio in inverno, ecco tutti i consigli per scegliere il menù perfetto!

Organizzare un matrimonio non è un affare per deboli di cuore!

Decidere tutti i dettagli, scegliere il vestito e la location, organizzare bomboniere e regali… insomma c’è veramente da impazzire!

Ma le decisioni non sono finite: all’ultimo, infatti, ci ricordiamo del cibo!

Come fare per decidere un perfetto menù invernale?

Matrimonio in inverno: tutti i consigli per un menù perfetto

Forse non lo sapevate ancora oppure avete scelto di sposarvi in inverno proprio perché è la stagione migliore per celebrare un matrimonio.

In ogni caso adesso è ora di iniziare a definire i dettagli ed occuparvi di tutte le questioni legate all’organizzazione del vostro giorno speciale.

Le tendenze per gli abiti da sposa 2020/21 dovrebbero avervi aiutate a scegliere l’abito perfetto per la stagione invernale.

Se avete ancora dei dubbi, però, potete sempre controllare qui i nostri consigli!

Ma i consigli sugli abiti perfetti per una cerimonia al freddo (che si svolga di sera oppure in autunno inoltrato) non potranno aiutarvi a decidere un altro aspetto piuttosto importante.

Il cibo! Che cosa mangeranno i vostri invitati?

Ecco sei consigli per mettere insieme un menù e decidere il cibo perfetto per una cerimonia invernale:

cocktail di benvenuto

primo piatto della tradizione

qualcosa di caldo

secondi importanti

alternative vegetariane

sfizi per tutti

Cocktail di benvenuto: apriamo le danze!

Il cocktail di benvenuto è una tradizione che permette a tutti di sentirsi ben accolti dagli sposi.

Rinunciarci, benché non sia più estate, sarebbe un vero e proprio errore di stile!

Purtroppo la stagione fredda ci impedisce di sbizzarrirci con cocktail particolari, pieni di ghiaccio e colorati come potremmo fare in estate.

Non disperate però!

Potete contare su due alternative ugualmente appropriate e… calorose!

cocktail di benvenuto classico : quindi un tipico bicchiere di prosecco o di mimosa o, insomma, di quello che preferite. Per “smorzare” la freddezza potete decidere di abbinare al bicchiere un piccolo spuntino caldo .

Castagne , frutta secca , caldarroste : chi più ne ha, più ne metta!

: quindi un tipico bicchiere di prosecco o di mimosa o, insomma, di quello che preferite. Per “smorzare” la freddezza potete decidere di abbinare al bicchiere un . , , : chi più ne ha, più ne metta! cocktail di benvenuto alternativo: invece di servire le bevande classiche dei rinfreschi, potreste optare per un’opzione veramente hot: il vin brulè!

Questa dolce bevanda, a base di vino, zucchero e spezie varie, viene servita calda ed è rinomata per il suo effetto corroborante.

Un ottimo modo di salutare (e riscaldare) amici e parenti!

Primo piatto del menù invernale: ricordiamoci della tradizione

Pasta, pasta, pasta ed ancora pasta.

Il menù del matrimonio invernale non prevede cambi di rotta o decisioni sovversive: come primo è consigliatissimo, quindi, un bel piatto di pasta.

Richiestissimi (ed apprezzatissimi) sono tutti i tipi di pasta fresca ripiena: sì, quindi, a piatti caldi e …calorici.

Dopotutto è inverno e quindi ci si può permettere qualche piccolo peccato di gola in più!

Scegliete sapori forti, che vi ricordino il territorio dal quale provenite o i gusti che vi piacciono di più.

Il suggerimento è di lasciare che sia un piatto il più semplice e appetibile possibile.

Sceglietelo senza combinazioni troppo eccessive e fate in modo che sia una vera e propria bandiera della tradizione nostrana!

Qualcosa di caldo: l’intermezzo perfetto per il matrimonio in inverno

Avete mai pensato a cosa servire come “intermezzo” per il vostro matrimonio autunnale?

Se la risposta è no, niente paura. Ci abbiamo pensato noi per voi!

Che dite di provare ad aggiungere al menù qualcosa di caldo per i vostri invitati?

Una zuppa, infatti, potrebbe aiutare i vostri cari a mandare giù le prime portate, riuscendo, al contempo, a riscaldarli per bene.

Soprattutto se le temperature scendono ed il freddo avanza una bella zuppa calda è proprio quello che ci vuole!

Ricordatevi di chiedere porzioni non esagerate e, magari, di fornire almeno due opzioni.

Ognuno potrà decidere quella che preferisce!

Secondi piatti importanti

In inverno, generalmente, non si scampa: la carne la farà da padrona!

Il motivo per cui i secondi piatti dei matrimoni invernali sono quasi sempre a base di carne è il fatto che, proprio in questo periodo dell’anno, è possibile assaggiare quella migliore.

I menù a base di pesce, infatti, sono veramente poco consigliati per la stagione invernale.

Meglio fare delle prove, quindi, solo di carne e scegliere quella che vi piace di più.

Non scordatevi, in ogni caso, che il matrimonio è vostro!

Se siete dei fan delle alternative di mare non ci sono problemi: scegliete un secondo piatto che rappresenti al meglio i vostri gusti e non abbiate paura di esagerare.

In inverno, a tavola, tutto è permesso!

Alternative vegetariane

Se i secondi piatti “importanti” (che prevedono, quindi, carne o pesce) non possono accontentare tutti, è il caso di pensare anche a qualche alternativa vegetariana.

Molto spesso, infatti, gli invitati vegetariani si trovano schiacciati dalle opzioni “carnivore”.

Pensate a verdure di stagione, a piatti tipici della tradizione del luogo in cui siete o, semplicemente, ad un’alternativa ricca di proteine.

Formaggi (sempre se non ci sono vegani!), taglieri vegetariani, alternative alla carne come il seitan: tutte queste opzioni vi assicureranno l’amore incondizionato dei vostri amici vegetariani.

Non solo! A ringraziarvi, infatti, saranno anche gli animali.

Sfizi per tutti al matrimonio in inverno

Un’idea piuttosto carina, semplice e capace, incredibilmente, di mettere tutti d’accordo è quella di un “angolo degli sfizi“.

Potete organizzare una serie di piccoli “corner” con i quali rifocillare i vostri ospiti od ingolosirli con qualche cosa di veramente sfizioso.

Un banco per cioccolata calda od altre bevande fumanti aiuterà tutti gli invitati a mantenere la giusta predisposizione d’animo per i festeggiamenti!

Oppure potete provare con un piccolo banco per crêpes e dolci caldi, fatti sul momento: renderanno l’atmosfera davvero magica!

Potete scegliere la soluzione che preferite e combattere, così, il ricordo del tipico carretto dei gelati estivi che spesso attira gli sguardi durante i pranzi nella bella stagione.

Scegliete il vostro snack invernale preferito e fatelo diventare indispensabile anche per amici e familiari!

Per ora, visti i numeri dei contagiati di Coronavirus di oggi, forse è meglio solo sognare i nostri futuri ricevimenti.

Se però cercavate idee, ispirazioni o suggerimenti per il vostro pranzo di nozze in inverno questi sono i nostri consigli.

Buon appetito!