Coronavirus in Italia: tutti i dati sui positivi del 4 Novembre

In aumento il numero di contagiati nella giornata odierna: sono 30mila i nuovi positivi al Coronavirus in Italia rispetto alla giornata di ieri. Lombardia, Campania e Piemonte le regioni più colpite.

Nuovo giorno, nuovo bollettino emesso dal Ministero della Salute. I dati odierni confermano un aumento del numero di casi positivi, sono più di 30 mila in un giorno. Come al solito segnaliamo la top 5 delle regioni più contagiate in Italia:

-Lombardia: 7.758 nuovi positivi;

-Campania: 4.181 nuovi positivi;

-Piemonte: 3.577 nuovi positivi;

-Veneto: 2.436 nuovi positivi;

-Lazio: 2.432 nuovi positivi.

Vediamo insieme i dati del bollettino di oggi, 4 Novembre.

In totale sul suolo italiano si registrano 790.377 casi totali tra ricoverati, in isolamento domiciliare, attualmente positivi e in terapia intensiva. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 39.764. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 5.103 portando così il totale a 307.378.

Il Premier Conte ha emanato un nuovo DPCM aprendo aspre criticità tra governo e Regioni,

Analizzando nello specifico i vari dati emessi dal bollettino, è possibile osservare come in Lombardia i ricoverati con sintomi siano 5.018, in Piemonte 3.525 e al terzo posto il Lazio con 2.317. Non dimentichiamo che anche i positivi asintomatici potrebbero avere delle ripercussioni sui loro organi interni.

Mentre cresce la stretta sui tamponi, in Italia si registrano 418.827 attualmente positivi al Coronavirus, tra cui 104.733 nella Regione Lombardia e 54.488 nella regione Campania.

Come il Presidente della Repubblica ha ricordato: “supereremo questi momenti difficili”.