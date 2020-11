Contorno sfizioso: broccoli croccanti saltati in padella

By

Per assaporare un contorno sfizioso, di stagione e diverso dal solito provate i broccoli croccanti saltati in padella.

Se siete alla ricerca di un contorno sfizioso ecco una ricetta che fa per voi. Si tratta di una verdura di stagione dai numerosi benefici per l’organismo che saprà conquistarvi al primo assaggio.

Un contorno sano e genuino che accontenterà tutti i vostri commensali, perfetto per accompagnare un secondo piatto a base di carne o pesce. Ma ideale anche per essere consumato da solo, ad esempio se si vuole restare leggeri o se si va di fretta.

Al tempo stesso questo contorno potrà essere anche un ottimo condimento per un piatto di pasta. Insomma, potrete declinarlo come meglio credete e a seconda delle vostre esigenze alimentari. Scopriamo la ricetta.

Ecco la ricetta dei broccoli croccanti in padella

La stagione dei cavoli è nel pieno del suo rigoglio e i broccoli calabresi, diversi da quelli romaneschi, sono una delle varietà di questo ortaggio ricco di proprietà. In particolare consumarli secondo la loro stagionalità è il massimo che si possa fare in termini di salute.

Inoltre, il broccolo calabrese vanta delle proprietà antitumorali. Esistono diversi studi in merito che ne provano la veridicità. Consumarli dunque può apportare notevoli benefici: i broccoli tengono bassi i livelli di colesterolo, aiutano a prevenire il diabete, fanno bene alle ossa, agli occhi e alla pelle.

Non considerando che è una verdura con un basso contenuto di calorie, quindi tra gli alimenti ideali per perdere peso, specie se si sta seguendo un regime ipocalorico.

Protagonisti di numerose ricette, i broccoli sono buoni abbinati anche insieme ad altre verdure, come ad esempio quelle gratinate autunnali, per un contorno veloce e di stagione.

In questo caso però vi proponiamo un altro contorno sfizioso: i broccoli croccanti in padella. Per realizzare questa ricetta ci vorrà davvero poco tempo. Scopriamo gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per 4 persone

1 broccolo calabrese

10-12 olive nere

2 cucchiaini di capperi

2 cucchiai di pangrattato

olio evo

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Laviamo il broccolo sotto l’acqua corrente quindi con un coltello affilato tagliamo le cime. A questo punto potremo cuocere il broccolo a vapore con una vaporiera apposita, oppure metterlo in una padella con due dita d’acqua sul fondo e un coperchio sopra o altrimenti, in ultima istanza, farlo bollire in un pentola piena d’acqua salata. Con questo metodo infatti le cime rischiano di rovinarsi se lo facciamo cuocere troppo.

Una volta che lo abbiamo sbollentito, facendo attenzione a non cuocerlo eccessivamente, altrimenti le cime rischiano di sfaldarsi, lo mettiamo da parte.

Quindi in una padella mettiamo sul fondo del pangrattato e un filo d’olio. Aggiungiamo le olive e i capperi e facciamo andare qualche minuto, finché il pangrattato non avrà assunto un colore dorato.

A questo punto aggiungiamo i broccoli dopo averli scolati a dovere e aggiustiamo di sale e pepe. Facciamo insaporire il tutto molto bene quindi serviamo i nostri broccoli croccanti a tavola.

