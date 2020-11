Chi è il bimbo nella foto? Oggi è uno dei cantanti più amati e apprezzati in Italia con un pubblico trasversale.

Chi è il bimbo nella foto? Circondato da tanti altri bambini, si diletta nel suonare il flauto. Sin da bambino, quello che oggi è un famoso cantante, aveva tanta passione per la musica che, con il tempo, lo ha spinto a lavorare per trasformare la sua passione in un vero lavoro.

“Ho ritrovato queste mie foto degli anni ‘80.Non avevo molto, ma mi bastava la musica. Questo è stato il mio primo concerto, saggio di fine anno scolastico delle medie”, scrive l’artista nella didascalia che accompagna la foto. Avete capito chi è?

Chi è il bimbo nella foto, oggi diventato un famoso cantante

Dopo il flauto, in quello che è stato il suo primo concerto, suona anche la chitarra. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Il bambino nelle due foto qui in alto è J-Ax, uno dei primi rapper italiani nonchè tra i cantanti di maggior successo che, con la sua musica, ha scalato la vetta delle classifiche con importanti hit.

Oggi, J-Ax è amatissimo dai propri fans, è autore di tantissime hit ed è anche uno dei giudici di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker per la terza edizione consecutiva. Oltre ad essere riuscito a diventare un cantante affermato, Ax ha anche una vita privata serena e felice. E’ sposato dal 2007 con la modella americana Elaina Coker. La coppia ha avuto un figlio, Nicolas Aleotti, nato il 24 febbraio del 2017 e che Ax ha recentemente presentato ai fans.

“Grazie al mio Hulkino che mi dà forza e coraggio. Pronto per tornare fuori”, ha scritto l’artista pubblicando una foto con il figlio.



“Sono sempre stato una persona che ha fatto tesoro dei torti subiti, che si è lasciata segnare nel profondo da ogni insulto, che ha accusato ogni colpo.Un uomo per cui il successo aveva il sapore dolce amaro della vendetta.

Oggi sento che non posso più vivere così, sono stato investito da un amore enorme.

Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato“, ha scritto sui social quando è nato il piccolo Nicolas.

Tra i cantanti italiani più seguiti dai giovani, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha svelato di essere stato vittima di bullismo: “A scuola non c’erano bambini, ma piccoli gangster. Lo sport più praticato era il bullismo. E l’allenamento preferito ero io. Mi picchiavano. Dicevano che portavo sfiga“.