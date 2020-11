I capelli crespi si possono domare, è necessario però utilizzare prodotti specifici anti-crespo per poter sfoggiare una chioma perfetta.

I capelli crespi sono comuni a molte donne in particolar modo chi ha i capelli ricci e non solo anche i capelli lisci possono tendere al crespo. Talvolta le condizioni climatiche come vento, umidità e caldo possono incrementare il problema. E’ necessario porre attenzione alla scelta dei prodotti non solo per lavare i capelli, ma anche durante la fase di asciugatura.

Sicuramente se si presta attenzione alla scelta dello shampoo, oli specifici o prodotti per definire lo styling si può rimediare e attenuare il crespo.

E’ necessario porre attenzione alla scelta, leggendo attentamente le indicazioni riportate in etichetta, così da scegliere quello pi adatto alla natura dei vostri capelli.

Prodotti anti-crespo indispensabili per una chioma perfetta

I capelli crespi sono un problema diffuso tra molte donne, può riguardare maggiormente chi ha i capelli ricci, ma non solo anche la chioma liscia può tendere al crespo.

Purtroppo i capelli crespi possono dipendere da diversi fattori, non solo la componente genetica potrebbe essere la causa, ma anche le condizioni climatiche potrebbe intensificare il problema, o la scelta di prodotti per capelli poco adatti.

Cerchiamo di analizzare bene i prodotti indispensabili per la cura dei capelli crespi, non solo lo shampoo, ma anche balsamo, oli specifici per curare la chioma, prodotti che definiscono lo styling.

1-Shampoo

Prodotto indispensabile per lavare in modo specifico e accurato la chioma. Si deve scegliere uno shampoo non solo adatto ai capelli crespi, ma anche idoneo alla chioma. E’ importante ribadire che in caso di chioma secca e porosa i capelli sono maggiormente esposti al crespo. Infatti in caso di umidità i capelli tenderanno ad assorbire molta aria e di conseguenza si gonfieranno. In commercio esistono diversi prodotti, potete scegliere quello adatto a voi.

-Kerastase Discipline: è uno shampoo perfetto, idrata e rende gestibili la chioma più indisciplinata. Questo è possibile grazie alla sua formulazione, però non eccedete nelle quantità.

-Pantene Pro-V: è stato formulato dall’azienda Pantene proprio per le persone che hanno i capelli crespi, ma non fini. Noterete subito la differenza dopo qualche lavaggio, questo grazie alla sua formulazione che protegge i capelli dall’umidità. Questo determina una chioma nono solo ben disciplinata, ma anche liscia e setosa.

2-Balsamo

Dopo lo shampoo, va applicato sempre il balsamo, che non solo idrata, ma ammorbidisce i capelli, rendendoli perfetti e facilmente gestibili per l’asciugatura. Il balsamo è fondamentale per districare i capelli e renderli perfetti e disciplinati durante l’asciugatura.

Basta applicare qualche noce sul palmo della mano e poi distribuite sulla chioma, dovrete fare dei massaggi delicati, se avete la cute secca, sceglietene uno con una formulazione specifica, magari con il burro di karitè. Stesso discorso fatto per lo shampoo, anche il balsamo va scelto in base al capelli, va scelto.

Non si applica solamente, ma è necessario fare dei massaggi delicati fino a quando non si assorbirà bene, poi procedete al risciacquo.

– Bottega verde, balsamo all’avocado: applicatelo dopo lo shampoo partendo dalla radice alle punte, permettendo così di districare, disciplinare e definire i capelli in particolar modo quelli ricci.

–Matrix total results: idrata, ammorbidisce e districa bene i capelli. Consigliato per le chiome esposte maggiormente all’umidità, che giustamente tendono al crespo. Perfetto anche in caso di chioma colorata, che maggiormente sposta a stress. Inoltre questo prodotto non unge e facilita anche la messa in piega.

–Philip Kingsley, re-Moisturizing: un balsamo preparato con formulazioni specifiche per capelli più indisciplinati. Noterete la differenza subito dopo l’applicazione, infatti al tatto saranno morbidi, setosi e facilmente gestibili durante l’asciugatura.

– Oreal Paris Argan e safflower: un balsamo formulato con ingredienti mirati e specifici, come olio di cocco e soia. E’ un prodotto consigliato in caso di capelli crespi e ricci, perchè riesce a districare i capelli ammorbidendoli e non solo li rende più gestibili.

3- Maschere per capelli

I capelli crespi si devono curare bene, hanno bisogno di “coccole”, come del resto tutti i tipi di capelli. Le maschere sono dei trattamenti di bellezza, non solo garantiscono una chioma ben definita e senza crespo, ma nutrono e idratano i capelli. Ci sono delle maschere che potete acquistare anche on line, vediamone alcune.

-Coco & Eve like a virgin : una maschera molto conosciuta e poco commerciale, ha una formula 5 in 1. Tra gli ingredienti contiene burro di karitè, cocco e fichi,

-Discipline di Kerastase: maschera specifica per i capelli crespi ma ricci, li definisce e idrata allo stesso tempo. Dopo pochi utilizzi noterete la differenza, è necessario però dopo l’applicazione lasciare un pò in posa, così da garantire una chioma perfetta e riccia.

4- Olio per capelli e termoprotettore

L’olio è consigliato in quanto idrata maggiormente i capelli secchi crespi. E’ opportuno ribadire che i capelli crespi vanno protetti dal sole, cloro e salsedine, soprattutto le lunghezze.

-Olio Moroccanoil: preparato con diverse vitamine, che donano luminosità, setosità e inoltre perfetto per districare i capelli. Non solo facilita l’asciugatura, garantendo una maggiore gestione della chioma durante questa fase molto delicata.

Purtroppo l’utilizzo del phon può rendere più crespi i capelli, quindi è necessario l’utilizzo del termoprotettore. Non utilizzate quelli che contengono alcool, che potrebbero rendere i capelli ancora più crespi perchè l’alcol evapora con il calore.

-Nashi Argan Instant: è un prodotto districante perfetto anche perchè protegge dal calore i capelli. Bastano poche vaporizzazioni per dire bye bye ai capelli crespi e indisciplinati.

-Milk di Milk Shake: spray specifico per domare la chioma proteggendola dalle temperature emesse dal phon. Inoltre potrebbe tornar utile in caso di capelli con doppie punte che potrebbero rendere ancora più crespi i capelli. Si può applicare sia sui capelli umidi prima dell’asciugatura che dopo, quando sono completamente asciutti. Non si consiglia in caso di capelli ricci, perchè non garantisce una buona definizione.

Adesso è più facile gestire i capelli crespi, avete le idee un pò più chiare, ponete sempre attenzione quando acquistate i prodotti anti-crespo.