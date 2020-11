Natale 2020: scopri tendenze, idee semplici e creative

Il Natale è ormai alle porte, manca poco alle creazioni originali per rendere la tua casa magica. Scopri tutte le tendenze, prendi spunto da idee facili da realizzare seguendo i nostri consigli.

Festeggiare il Natale quest’anno avrà un’importanza tutta particolare, ci ritroveremo a vivere un Natale fuori dagli schemi. Mai come quest’anno sentiamo un irrefrenabile voglia di trascorrere qualche ora con i nostri familiari, riunirci accanto alle persone che amiamo di più e augurarci di vivere al meglio questo momento così critico, proviamoci in maniera speciale partendo dalla casa!

Non sappiamo ancora come saranno le festività, come le trascorreremo, ma, cosa certa, è sicuramente l’arredamento natalizio per la nostra casa, soprattutto negli ambienti dove saremo soliti trascorrere la maggior parte del tempo.

Andiamo a scoprire tutte le tendenze natalizie per le decorazioni, l’atmosfera, tutti i materiali semplici che possono essere utilizzati, anche i tessuti, che ora sono più alla moda, da utilizzare per creare dei dettagli magici. Indaghiamo insieme la raccolta per il Natale 2020 e iniziamo a prendere tutti gli spunti utili che ci serviranno a prepararci per le feste.

Quando abbiamo una casa piccolina che si fa?

Quando abitiamo in un piccolo appartamentino trovare le giuste decorazioni da posizionare nei vari angoli della casa non è impresa semplice. Ma, se viviamo in uno spazio particolarmente minuto, possiamo non rinunciare a creare un’atmosfera natalizia magica servendoci di piccoli accorgimenti molto utili. Esistono infatti delle idee molto intelligenti per sfruttare al meglio e decorare in maniera impeccabile una casa piccolina.

Se non abbiamo spazio per un albero di grandi dimensioni possiamo utilizzarne uno alternativo, molto più piccolo, ma comunque grazioso, possiamo munirci di un ramo e decorarlo, comprare dei piccoli alberelli per creare in tutta la casa una atmosfera simile a quella di un magico bosco. Sulla tavola per il pranzo natalizio possiamo riempire infatti un vaso, preferibilmente in vetro con dei rami d’abete, si sposano benissimo con questa festa.

Ma non finisce qui, è possibile spruzzare della neve finta sulle varie piantine della casa, anche grasse, aggiungere bacche e rami sulle varie mensole della cucina e decorare per più le sedie attorno al tavolo con dei nastri natalizi rossi.

Il tocco in più viene dato sicuramente dalle profumazioni, per creare un’atmosfera che inebria l’intera casa È possibile servirsi di arancia, zenzero, cannella grazie a pratici diffusori annuserete il Natale in tutte le piccole stanze della vostra casa.

Un Natale vintage!

Se il nostro stile preferito è quello vintage possiamo divertirci e sbizzarrirci per creare un’atmosfera natalizia stile retro, dai toni caldi e in linea con tutto ciò che avremmo utilizzato per creare un ambiente autunnale. Vediamo come procedere:

È bene prediligere dei materiali come la pelle e il tartan, Per decorare l’albero di Natale, ma non solo, anche per impacchettare i vari regali o creare delle originali calze per l’Epifania. Sicuramente i quadretti fanno al caso vostro. Scegliere tovaglie e tovagliette a quadrettoni è la scelta giusta magari con la alternanza di colori come il marrone, l’arancio, e il rosso. Anche lo spago non deve mancare potete creare dei fantastici fiocchi posizionati su barattoli in vetro che andrete poi a riempire con delle candele di varie profumazioni.

Cosa da fare sicuramente è andare a recuperare tutto ciò che fa parte della biancheria per la casa delle nostre nonne, rispolverare non solo i tessuti ma anche antichi ciondoli o stoviglie tipiche di quei tempi. Se possibile è consigliato fare un giro soprattutto nei vari mercatini dell’usato dove la scelta di suppellettili vintage è davvero ampia.

Molto usata anche la latta, barattoli in latta per riempirli di biscotti. Ma anche delle vecchie lettere o bigliettini per abbellire la casa appesi con lo spago qui ella.

Inoltre si può dare un tocco anglosassone usando il quadrettata rosso e verde buttando ogni tanto qualche sprazzo di color oro per non perdere l’atmosfera calda e classica della Natale. Preparare tè e biscotti è d’obbligo, coprirsi con un caldo e morbido plaid sul divano ci riporterà in un tipico cottage inglese.

Il dolce Natale

Quando il nostro colore preferito è il rosa possiamo optare per un Natale in stile particolare, molto più dolce, servendoci di questa tonalità per abbellire il tutto. L’effetto sarà un effetto bomboniera. Da preparare alcuni dettagli: sicuramente dovrai focalizzarti sulle tinte di bianco e rosa acceso ma puoi spaziare anche per le sfumature violette.

Per quanto riguarda l’albero al posto del classico abete verde puoi acquistare un albero già bianco oppure rosa e decorarlo con dei ciondoli dalle tonalità più decise o comunque in contrasto con la base. Aggiungere delle ghirlande bianche riuscirà a creare un’atmosfera di dolcezza.

Piante in festa, il Natale ecologico

Quando si sceglie un Natale sostenibile le piante e le foglie non possono mancare. Si abbandonano gli addobbi sfarzosi e si cerca di rendere un Natale molto più ricco di significato.

La prima mossa da mettere in pratica è sicuramente quella di abbandonare tutte le stoviglie confezionate in plastica. I regali dovranno essere impacchettati a mano o addirittura il regalo stesso fatto personalmente. Si possono usare delle vecchie palline per rivestire l’albero e sfruttare soprattutto la stella di Natale, la pianta intramontabile di questa festività addobbando la casa ma aggiungendo anche l’agrifoglio, le viole e le eriche invernali.

Riciclando oggetti, addobbi, suppellettili di vario tipo non si creano rifiuti e si aiuta l’ambiente.

Lo stile classico

E poi c’è chi il 2020 vuole viverlo con un Natale all’insegna della tradizione, scegli dei colori classici molto in comune con il Natale anglosassone, il rosso il verde sono i colori focus, il presepe non può mancare, aggiungere statuine di famiglia per realizzarlo magari anche con materiali di riciclo.

Al via con candele, calze della Befana, ghirlande nessun dettaglio per il Natale della tradizione deve essere trascurato.