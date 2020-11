Paolo Meneguzzi che fine ha fatto? Ecco com’è oggi

Ma che ha fine ha fatto Paolo Meneguzzi, il cantante cult tra i giovani degli anni 2000? Ecco com’è diventato e cosa fa oggi.

Paolo Meneguzzi ha fatto impazzire gli adolescenti di tutto il mondo grazie alla sua musica catchy negli anni 2000, diventando uno dei teen idol di maggior successo.

Classe 1976, Paolo Meneguzzo, questo è il suo nome all’anagrafe, debutta in Italia nel 2002 con il singolo In nome dell’amore. La canzone diventa un enorme successo e gli permette di farsi conoscere al grande pubblico. Anche se il vero e proprio successo arriverà con il singolo VeroFalso, che diventerà un vero e proprio tormentatone.

Come ogni artista nostrano che si rispetti, Paolo calca anche il Teatro Ariston al Festival di Sanremo. La prima volta lo fa nel 2001, quando non aveva ancora raggiunto il successo, debuttando nella categoria giovani e ci riprova nel 2004 con il brano Guardami negli occhi nei big e a seguire anche l’anno successi con Non capiva che l’amavo, dove nonostante non riesce a vincere la gara conquista le vette più alte delle classifiche.

La sua avventura sanremese si conclude nel 2008 con il brano Grande, e aveva partecipato anche l’edizione precedente, per poi far perdere lentamente le sue tracce senza però mai abbandonare il suo pubblico, ma i più che lo hanno seguito durante la fase della loro adolescenza ora si chiedono: che fine ha fatto Paolo Meneguzzi?

Paolo Meneguzzi oggi: ecco cosa fa il cantante cult degli anni 2000

Paolo Meneguzzi non ha mai abbandonato le scene musicali, basta infatti controllare rapidamente il suo profilo su Spotify per vedere che il suo ultimo singolo risale proprio al 2020, ma è indubbiamente sparito dalle scene. O per meglio dire: non le occupa più come era solito fare un tempo, in quanto la musica non è più la sua occupazione principale.

In una delle sue ultime interviste, infatti, ha spiegato che ha sentito la necessità di allontanarsi dal mondo dello spettacolo che man mano non faceva altro che trasformarlo. Ora, insieme ad altri soci, ha aperto un bar ad Ibiza.

Nonostante, questo, come anticipato, continua a lavorare alla sua musica, ma in maniera meno assidua e senza promuoverla in maniera massiccia come faceva un tempo. Ora, oltre a dividersi tra la sua attività e il ruolo di cantante, Paolo Meneguzzi è un padre e marito felice. Nel 2016 ha sposato Linda Donati e in quello stesso anno ha pubblicato un album ed ha dato alla luce la sua creazione più importante: il piccolo Leonardo, suo figlio.

I fan però sognano ancora che Paolo, come i Gemelli Diversi che hanno segnato un’epoca, possa tornare a fare musica come un tempo.

Paolo Meneguzzi oggi è un uomo felice e nonostante le tante difficoltà non ha abbandonato mai il mondo della musica, visto che per lei ha rinunciato ad un importante lavoro in banca, come raccontava durante l’apice della sua carriera.