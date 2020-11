By

Quale destino hanno in serbo per noi le stelle quest’oggi? Scopriamo le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 3 novembre dedicate a ciascun segno dello zodiaco.

L’oroscopo di oggi guida tutti i segni dello zodiaco verso un nuovo giorno tutto da vivere.

Qualcuno avrà la strada spianta, altri incontreranno qualche difficoltà extra, altri ancora dovranno prendere decisioni importanti, tutti dovremo cercare di trarre il meglio da questo martedì.

Ci riusciremo? Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il dialogo sembra esser l’arma vincente dei primi tre segni per affrontare con successo questo martedì: c’è chi lo usa per il proprio tornaconto e chi per aiutare il prossimo.

Oroscopo oggi Ariete

Qualsiasi complicazione personale o di lavoro oggi si risolve brillantemente. Confidate nelle vostre capa età ma attenti all’invidia dei colleghi. Al contrario il partner si dimostrerà più che comprensivo nei vostri confronti

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Se l’amore vacilla e si trasforma in un terreno accidentato ricordate che il dialogo è sempre la salvezza. degli chiarire prima che i problemi ingigantiscano.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Il portafoglio piange e voi forse un po’ sperperate pure ma come qualità senza dubbio avete il dono da fare da pacere: se attorno a voi c’è dissidio basta una vostra parola per riportare la pace.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Trai i prossimi tre si nasconde il segno più fortunato di questa giornata. Sarà il tuo? Scoprilo continuando a leggere qua sotto.

Oroscopo oggi Cancro

Realismo e senso pratico sono oggi la vostra bussola e i piccoli traguardi bastano a regalarvi la felicità.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Grandi risultati su tutta la linea e questo grazie a un’arma vincente: il fascino. Potrebbe esservi costato anche un po’ ma fate senza dubbio la vostra figura. Occhio però a non esagerare. qualcuno potrebbe scambiare l’attrazione per amore.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Siete un po’ sottosopra, colpa anche di qualche cosa di misterioso che vi ribolle dentro, segnali dall’esterno che in qualche modo vi toccano nel profondo.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

I tre segni che seguono vivono una pressione eccessiva a livello lavorativo: non che i risultati non si vedano ma sarà decisamente meglio trovare un modo per allentare la pressione.

Oroscopo oggi Bilancia

Non vedete l’ora di concludere la giornata lavorativa per tuffarvi in qualcosa di piacevole. Un nuovo spirito collaborativo vi consentirà di appianare qualche divergenza di lunga data.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

La passione subisce un lieve declino ma fortunatamente il sentimento non sfiorisce. Arte, amicizia e lavoro prendono il sopravvento nella vostra mente e anche le finanze ne beneficiano ma non illudetevi: nulla vi verrà regalato.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Tropo stress per esser solo martedì: consce di esser già vicine al limite farete bene a organizzare per tempo qualche occasione di evasione nel prossimo weekend.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

L’amore è il grande protagonista del giorno per questi ultimi segni ma per uno lo tra loro si trasformerà in una vera disgrazia.

Oroscopo oggi Capricorno

Il lavoro interferisce con la famiglia e le tensioni aumentano. Prima di acconsentire a un cambiamento di se ruolo, pensateci su, sradicarvi da abitudini e sicurezze non sarà facile, soprattutto ora. Occhio però alla salute.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Che sia una cotta online, un’amicizia erotica o una proposta di matrimonio, vedete tutto in rosa e questo fermento del cuore monopolizza la vostra mente.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Al primo piede giù dal letto già siete spompati. In casa non avete che da discutere per soldi:per fortuna il partner vi da supporto, non tenerezza ma qualcosa di più pratico.