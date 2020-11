Morte Gigi Proietti, il primo post della figlia Carlotta – Foto

By

Morte Gigi Proietti: la figlia Carlotta pubblica il primo post sui social dopo la sua scomparsa. “Questo lutto è di tutti”, foto.

Carlotta Proietti, la figlia di Gigi Proietti, su Instagram, pubblica la prima foto dopo la scomparsa dell’amato padre. Uno scatto allegro in cui il grandissimo maestro del teatro italiano sorride insieme alla figlia che condivide sui social il suo grandissimo dolore ringraziando amici, colleghi e fan del padre che stanno dimostrando a lei, alla sorella Susanna e alla madre Sagitta Alter un grandissimo affetto.

E’ un post toccante ed emozionante quello che ha deciso di condividere Carlotta che ha deciso di condividere una foto intima e privata in cui il padre regala a tutti il suo inconfondibile sorriso.

Morte Gigi Proietti, il toccante ricordo della figlia Carlotta:

Sorridente, allegri e felici. Si mostrano così Carlotta e Gigi Proietti nella foto che la figlia del grande maestro ha deciso di condividere 24 ore dopo la morte del padre che ha lasciato un vuoto profondo nel suo cuore, in quello della sorella Susanna e della madre Sagitta Alter, ma anche in quello di tutti gli italiani che sentono di aver perso un amico, un fratello, capace di farti sorridere anche di fronte alle situazioni più tristi.

“Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà”, ha scritto Carlotta.

Poi un ringraziamento speciale a tutte le persone che stanno omaggiando il padre con un fiore, un ricordo speciale.

“Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”, conclude.