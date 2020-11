Tutti i padri impazziscono d’amore quando hanno una figlia femmina: la sorpresa che Gianluca Vacchi ha organizzato per festeggiare l’arrivo a casa di Blu Jerusalema lo dimostra!

Seguendo le imprese social di Gianluca Vacchi, la sua vita apparentemente superficiale e il modo in cui spende i suoi soldi, si poteva pensare che il Vacchi non sarebbe stato un padre modello.

A quanto pare però le cose non sono mai come appaiono a un primo sguardo: Gianluca è letteralmente innamorato di sua figlia e ha scritto moltissimi messaggi estremamente teneri per lei e soprattutto per la donna che l’ha messa al mondo, la sua Sharon Fonseca.

Mamma e bimba stanno benissimo – ha fatto sapere Gianluca qualche giorno fa – e ormai sono tornate a casa dall’ospedale dove sono state seguite e curate per i primi giorni di vita di Blu Jerusalema.

Per accoglierle come delle vere principesse Gianluca ha chiamato a raccolta elefantini rosa che portavano palloncini, orsacchiotti giganti e tanti vassoi di dolci. Inutile dire che Sharon è scoppiata in lacrime per la commozione.

Gianluca Vacchi e la sorpresa per Sharon e sua figlia

Le è andate a prendere con l’autista e le ha portate fino a casa. Sul cancello d’entrata alla proprietà era stato sistemato un enorme fiocco rosa e lungo il viale che conduce alla villa erano posizionati palloncini ed orsacchiotti di peluche.

Più avanti, in una delle aiuole dell’enorme giardino sono stati sistemati anche diversi elefantini di plastica rosa che reggevano con la proboscide grappoli di palloncini.

Vacchi ha voluto trasformare la sua casa in un vero e proprio giardino incantato per accogliere degnamente a casa quella che già chiama “la nostra principessa” e che di certo è già diventata la regina del suo cuore.

Gianluca e Sharon hanno un rapporto davvero meraviglioso anche con gli uomini e le donne dello staff che gestisce la casa. Oltre a essere spesso coinvolti nei video di Gianluca, cameriere, maggiordomi e inservienti sono anche molto affezionati a Sharon e si sono commossi nel momento in cui la piccola Blu Jerusalema è stata portata in casa dal papà.

Ovviamente a dare il benvenuto alla piccola c’erano anche i tre amatissimi cani della coppia, a cui era stata messa una bandana rosa per essere in tema con la festa.

La colonna sonora del video è una canzone il cui ritornello ripete “I am ready for Jerusalema”, cioè “sono pronto per Jerusalema”, che è esattamente quello che potrebbe cantare Gianluca in questo momento della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 31 Ott 2020 alle ore 9:35 PDT

Il video condiviso da Gianluca ha raccolto moltissimi commenti di congratulazioni da parte di vip e di persone comuni, ma spiccano in particolare i complimenti di uomini famosissimi che sono anche padri e che sanno perfettamente cosa sta provando Gianluca Vacchi in questo momento.

Flavio Briatore, legatissimo a suo figlio Nathan Falco, ha scritto: “Bravo Gian, fantastico” e lo stilista Roberto Cavalli ha voluto complimentarsi per l’originalità del benvenuto per la piccola Jerusalema e la sua bellissima mamma, scrivendo “Assurdo: complimenti per la creatività, che non manca mai!”.

Nei giorni precedenti anche il famoso influencer Mariano Di Vaio, che ha fatto della famiglia uno dei punti fondamentali della sua immagine pubblica, ha scritto: “Auguri amico mio, dio benedica la tua famiglia!”.