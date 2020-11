By

Cè la bimba nella foto? Oggi è una grande attrice e conduttrice che, prima di trovare il successo in Italia, è diventata famosa all’estero.

Chi è la bimba nella foto? Oggi è una grande attrice italiana e conduttrice, ma prima di trovare il successo in Italia è diventata famosa in Argentina grazie ad un’importante serie tv per ragazzi che ha avuto un successo mondiale. E’ sposata ed è diventata mamma da pochi mesi di un maschietto.

Oltre a saper recitare e condurre, sa anche cantare e ha partecipato al Festival di Sanremo. Avete capito di chi stiamo parlando? Vi servono altri indizi?

Chi è la bimba nella foto oggi attrice, conduttrice e cantante

La bimba che vedete nella prima foto è proprio Lodovica Comello. Classe 1990, comincia a studiare canto a sette anni. A undici anni inizia a prendere lezioni di canto. Dopo il diploma si iscrive al MAS di Milano che frequenta tra il 2009 e il 2011. Durante questi anni, comincia a lavorare come corista ed entre nel corpo di ballo nei musical Il mondo di Patty – Il musical più bello.

La svolta arriva nel quando riceve la proposta di partecipare ad una a serie tv, Violetta. Una grande occasione che la porta a viaggiare e a trascorrere tanto tempo in Argentina. Una serie che le regala grandissimo successo facendola diventare uno dei volti più amati dai giovani anche in Italia.

Nel ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta. Dal conduce anche il talent show Italia’s Got Talent. Oltre ad aver collezionato un successo dopo l’altro, ha anche ottenuto grandi successi nella vita privata. Il 1º aprile 2015 ha sposato il produttore Tomas Goldschmidt. Il 16 Marzo 2020 è nato il loro primo figlio, Teo.

Sulla maternità, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, lo scorso luglio, ha detto:

“Sono andata avanti a tentativi e nel periodo della quarantena io e mio marito abbiamo fatto squadra, ci siamo impegnati anche chiedendo l’aiuto di alcune ostetriche in videochiamata soprattutto quando io andavo nel panico. Ad esempio ho avuto un avvio all’allattamento a dir poco traumatico, con le classiche paranoie: ‘Mangia troppo o poco? Gli basta oppure no?’, insomma ti vengono tutti questi ‘drammi esistenziali’ queste ‘paturnie’ di cui assolutamente non eri a conoscenza e mai avresti immaginato. Non nego che il primo mese è stato duro, poi però ho scoperto che è tutta una questione di tempo. Sicuramente ho ancora tante cose da imparare ma rispetto ai primi mesi mi sento molto più capace ed esperta”.