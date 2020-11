Oggi è una donna bellissima e la sua vita privata è costantemente al centro dell’attenzione di molti. Chi è questa bambina che suon l’ukulele?

È diventata molto famosa partecipando a un reality show in cui ha avuto modo di mostrare la sua bellezza e la sua simpatia a milioni e milioni di italiani.

Nel corso del tempo ha cercato di liberarsi dall’etichetta di “bella e basta” per cominciare un percorso professionale che l’ha portata a diventare una showgirl a tutti gli effetti. Nel corso degli anni ha condotto vari tipi di programmi sulla televisione italiana e ha cominciato proprio nel nostro Paese una vita tutta nuova rispetto a quella che la sua famiglia conduceva nel suo Paese di origine.

La famiglia di questa bimba è molto unita come tutte le famiglie sudamericane e anche quando si è trasferita in Italia ha mantenuto legami familiari estremamente solidi, tanto che in più di un’occasione è circolata la voce che le difficoltà sentimentali di questa bimba sono nate proprio dalla presenza costante e spesso eccessiva della famiglia in ogni aspetto della sua vita.

Avete indovinato chi è?

Il sogno degli italiani viene dall’Argentina

Stando alle fotografie Belen Rodriguez da piccola è davvero molto somigliante a Santiago, il bambino nato dalla lunga (e tormentata) relazione di Belen con l’ex marito Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 9 Apr 2020 alle ore 2:28 PDT

A quanto ha raccontato la stessa showgirl, fin da bambina Belen sognava di fare la showgirl e amava cantare e ballare esibendosi davanti a tutta la famiglia.

Quando ancora viveva in Argentina ha posato per un calendario di nudo che fece storcere il naso al papà, uomo profondamente religioso che per un certo periodo della sua vita era stato un pastore anglicano.

Successivamente però decise di abbandonare (almeno parzialmente) la strada facile della modella senza veli dedicando ogni sforzo a diventare una showgirl completa.

Guardando alcune fotografie che risalgono a diversi anni fa, molti hanno affermato che Belen ha fatto qualche ritocco di chirurgia estetica, soprattutto per cambiare leggermente la forma delle labbra, ma Belen ha sempre negato fermamente di essersi sottoposta a operazioni di questo tipo.

Bisogna puntualizzare che, anche se da quando si trova in Italia non ha mai pubblicato fotografie osé o calendari di nudo, Belen si mostra molto spesso in foto provocanti sul proprio profilo Instagram, che molto spesso viene preso d’assalto da follower che molto spesso criticano letteralmente ogni suo passo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 7:32 PDT

Anche quando non si mostra senza vestiti, ma anzi con abiti che non possono affatto essere considerati sexy o di cattivo gusto, Belen viene presa di mira per altri motivi. È il caso della fotografia in cui indossava la maglietta di Antonino Spinalbese, il giovanissimo fidanzato accanto al quale sembra aver trovato una nuova, profonda serenità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 1 Nov 2020 alle ore 10:44 PST

Proprio nelle ultime settimane Belen sembra aver deciso di ufficializzare in maniera definitiva il suo rapporto con Antonino, pubblicando la prima foto ufficiale della coppia. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte di coloro che ritengono indecente il suo comportamento, soprattutto considerando la sensibilità di Santiago.