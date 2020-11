Scopri qual è l’argomento di cui parlare con ogni segno dello zodiaco per fare subito colpo. La risposta delle stelle segno per segno.

Relazionarsi con gli altri non è mai semplicissimo, specie quando si tratta di persone con le quali si ha poco in comune o di cui si sa troppo poco. Eppure, a volte basta indovinare l’argomento giusto per cambiare del tutto le sorti di una conversazione iniziata male. Un aspetto che può apparire di poco conto ma che in certi casi può fare davvero la differenza portando una semplice conoscenza a diventare qualcosa di più. Ovviamente, non è sempre facile capire quali sono gli argomenti che possono interessare chi ci sta davanti. In tal caso, però, le stelle possono esserci d’aiuto. La loro influenza, dopotutto, è ciò che influenza i segni dello zodiaco ad avere determinate preferenze. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire qual è l’argomento di cui amano parlare i vari segni. Un modo come un altro per avvicinare gli altri con più serenità e maggiori possibilità di conversare amabilmente. Ammesso di conoscere il segno zodiacale degli altri, ovviamente.

Astrologia – L’argomento di cui parlare con i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli con cui parlare di cose divertenti

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, in genere non hanno un argomento preciso del quale parlare. Questo infatti può cambiare di volta in volta in base al mood che hanno al momento. Ciò che resta sempre valido è che i nativi del segno hanno bisogno di sentirsi stimolati e per farlo cercano sempre argomenti divertenti dei quali chiacchierare per rilassarsi. Con loro quindi è importante capire cosa li interessa nel preciso momento in cui li si avvicina e chiacchierare di quello. Il loro interesse sarà evidente dalla voglia che avranno di parlarne. Inutile dire che mostrarsi ottimi interlocutori ricchi di cose da dire in merito sarà sempre un’arma in più che i nativi del segno apprezzeranno come non mai.

Toro – Quelli che amano parlare di film e storie d’amore

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone che adorano la casa e tutte le attività che vi si possono svolgere. Solitamente sono quindi appassionati di libri o di serie tv. E, inutile dirlo, adoreranno parlarne anche con la prima persona che capita. Allo stesso tempo, i nativi del segno possono trovare interessante parlare di cucina, di giardinaggio o di hobby ai quali potrebbero essere interessati. Per questo, però, bisogna conoscerli più nel profondo, cosa che non è sempre facile. È bene quindi iniziare sempre da argomenti leggeri, sondando il terreno per capire cosa li affascina nel profondo. Una volta trovato l’argomento giusto, continuare a parlare sarà semplice e li renderà più che mai entusiasti e desiderosi di approfondire sempre più l’argomento. Cosa che probabilmente faranno passando da uno all’altro senza il minimo sforzo.

Gemelli – Quelli che amano parlare degli altri

Sebbene i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli amino di base tutto ciò che è nuovo, quando ci si avvicina a loro per le prime volte è sempre bene sondare il terreno. Il loro essere duali può infatti spingerli ad alternare determinate preferenze e a sentirsi a proprio agio solo parlando in modo superficiale di svariati argomenti. In genere, essendo persone che amano stare tra la gente, una cosa che li diverte sempre è parlare degli altri. Conoscere dettagli dei quali non erano a conoscenza è infatti un aspetto che li interessa da sempre e che li affascina oltre modo. A ciò si uniscono anche eventuali indiscrezioni che potrebbero apprezzare, sopratutto se rese interessanti nel modo di raccontarle. Solo dopo aver attirato la loro attenzione si potrà parlare un po’ di tutto, iniziando a trattare diversi argomenti nella speranza di riuscire a conivolgerli ancora una volta.

Cancro – Quelli che parlano volentieri d’amore

I nati sotto il segno zodiacale del Cancro sono persone che vivono di romanticismo. Per questo motivo sono sempre pronti a trattare qualsiasi argomento sia in linea con l’amore. Che si tratti di storie di persone che conoscono, di romanzi o di film appena visti, basta parlare di questo argomento per attirare la loro attenzione e stabilire subito un contatto. C’è da dire, però, che i nativi del segno tendono ad avere sempre le idee molto chiare su come la pensano. E per andare d’accordo con loro è indispensabile pensarla più o meno allo stesso modo. Quando ciò non avviene il rischio è quello di creare una distanza ancora più grande. Per fortuna basta lasciarli parlare un po’ per comprendere quali sono i punti nei quali è meglio non addentrarsi. E, agendo con cautela sarà più o meno semplice aver a che fare con loro in modo costruttivo e persino interessante.

Leone – Quelli che amano parlare di se stessi

Attaccare discorso con i nati sotto il segno zodiacale del Leone è abbastanza semplice. Ciò che amano di più è infatti parlare di se stessi e sentirsi elogiati. Iniziare con un complimento e la successiva richiesta di come sono in grado di fare una qualsiasi cosa è quindi il modo migliore per entrare in contatto. Ciò che conta è farlo con un interesse genuino, chiedendo di qualcosa per la quale si nutre davvero un certo interesse. I nativi del segno, sono infatti molto attenti alle reazioni altrui. E non c’è niente di peggio del percepire noia o disinteresse proprio mentre stanno parlando con entusiasmo di qualcosa. L’effetto in tal caso potrebbe essere del tutto opposto a quello desiderato e spingerli ad allontanarsi. Se si sa scegliere l’argomento giusto, però, le cose andranno sicuramente bene e la conversazione si farà sempre più interessante.

Vergine – Quelli che amano spiegare le cose

I nativi del segno zodiacale della Vergine amano dimostrare a se stessi e agli altri di conoscere bene un dato argomento. Il miglior modo di attaccare bottone con loro è quindi quello di chiedergli qualcosa che sembra potergli interessare e di ascoltare con interesse la loro opinione a riguardo. I nativi del segno amano però le conversazioni vive. E ciò significa che si aspettano di essere interrotti con domande interessanti e pronte a spingerli ad addentrarsi nell’argomento. Si tratta quindi di un modo di fare che sanno gestire tranquillamente e che per certi versi si attendono. Motivo per cui se si trovano a parlare con qualcuno che appare troppo rilassato potrebbero arrivare a prendersela. Per ottenere il meglio da una conversazione con loro è quindi preferibile darsi da fare in tal senso.

Se vuoi scoprire qual è l’argomento giusto per iniziare una buona conversazione con gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.