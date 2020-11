Anticipazioni Uomini e Donne oggi 3 novembre: ancora una delusione per Gemma Galgani, Sophie e Roberta al centro dello studio.

Nuove anticipazioni per la puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 3 novembre. Quella che sarà trasmessa alle 14.45 su canale 5 è la prima parte della puntata registrata lo scorso 18 ottobre.

Come sempre, ad aprire la nuova puntata sarà Gemma Galgani che si ritroverà nuovamente al centro dello studio del programma di Maria De Filippi. La puntata non sarà affatto piacevole per la dama di Torino che si ritroverà a fare nuovamente i conti con l’ennesima delusione sentimentale.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 3 novembre: Biagio delude ancora Gemma Galgani

Dopo la scelta di Valentina Autiero di lasciare la trasmissione per provare a vivere una storia d’amore con Germano lontano dalle telecamere, la puntata di oggi di Uomini e Donne si aprirà con Gemma Galgani. La dama si lascerà andare ad uno sfogo nei confronti di Tina Cipollari, rea di attaccarla continuamente. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Gemma, poi, arriverà in studio e si accomoderà al centro dello studio per un confronto con Biagio.

La conoscenza tra Gemma e Biagio sta andando avanti, ma per la dama di Torino l’esclusiva è ancora lontana. Biagio, infatti, sta uscendo contemporaneamente con tre signore ovvero con Gemma, con Sabina e con Maria. Tre conoscenze a cui il cavaliere non ha intenzione di rinunciare. Gemma, invece, nella scorsa puntata, sembrava pronta a chiudere con lui, ma nella puntata in onda oggi tornerà ad accomodarsi al centro dello studio ricevendo l’ennesima delusione da parte di Biagio.

Come riferiscono le talpe del Vicolo delle News, Gemma verserà lacrime per Biagio sentendosi sminuita da lui e dal suo atteggiamento nei suoi confronti. Al centro dello studio, poi, sarà affiancata da Sabina la quale racconterà di essere stata raggiunta a casa sua da Biagio e di aver raggiunto gli studi della trasmissione proprio con il cavaliere.

Una rivelazione che ferirà molto la dama che non nasconderà la propria amrezza e delusione tornando ad accomodarsi al proprio posto. Nel corso della puntata dovrebbero trovare spazio anche la tronista Sophie Codegoni e la dama Roberta Di Padua, alle prese con una conoscenza difficile con Michele Dentice.