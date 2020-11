Anticipazioni Uomini e Donne del 1/11: Roberta fa una scelta importante

Roberta Di Padua, durante la registrazione del 1 novembre a Uomini e Donne, ha fatto una scelta importante su Michele.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 1 novembre, riportate dal Vicolo delle news, suggeriscono grosse sorprese e novità per il pubblico del piccolo schermo. Anche perché si sa: negli studi Elios di Roma non ci si annoia.

Dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri al Trono Over, è il turno di Roberta Di Padua. La dama da qualche tempo ha iniziato una conoscenza con il cavaliere Michele, che l’ha subito colpita per il suo possente fisico. Purtroppo però gli atteggiamenti di lui non sembrano convincerla così tanto come il suo aspetto fisico, tant’è che più di un’occasione ha manifestato una certa perplessità se proseguire o meno la loro conoscenza in quanto non ha mai apprezzato che oltre a lei si concentrasse pure su altre dame, ma non solo.

Roberta, durante il corso della loro conoscenza, ha rimarcato più volte la sua assenza. Assenza che lui ha giustificato affermando di essere molto preso da una gara di bodybuilding a cui doveva partecipare ma che una volta terminato tale compito sarebbe stato molto più presente. Purtroppo però non ha mantenuto la parola data, facendo nascere ancora di più un senso di delusione nella dama del Trono Over che, unito al malcontento che abbia inviato le foto del suo fisico anche ad un’altra donna del parterre, sceglie di prendere una scelta importante. Quale?

Roberta Di Padua interrompe la conoscenza con Michele a Uomini e Donne, tra l’altro lui ha raccontato del suo drastico cambiamento, ed accetta di iniziare la conoscenza di un nuovo ragazzo, Matteo, anche se non la convince del tutto visto che vuole conoscere anche Carlotta.

Gianni Sperti mette sotto torchio Aurora a Uomini e Donne: lei non demorde

Oltre a Roberta, nella registrazione di Uomini e Donne del 1 novembre un ricco spazio è stato dedicato alla dama Aurora Tropea.

Aurora, durante il corso di questi giorni, ha proseguito la sua conoscenza con il cavaliere Giancarlo. Lei si dice essere molto presa da lui, tant’è che in studio sospettano quasi che si sia innamorata. Lui, invece, in un primo momento sembra contraccambiare questo sentimento ma poi ammette che in realtà non è assolutamente preso dai suoi confronti ma che ha preferito mentire soltanto per non ferire i suoi sentimenti, in quanto avrebbe trovato poco cortese farlo durante il corso della puntata davanti a tutti, con la consapevolezza che il suo due di picche sarebbe stato visto da tutta Italia.

Gianni Sperti non crede assolutamente ad Aurora di Uomini e Donne, che ha avuto una furiosa lite con Valentina, ed è convinto che lei e Giancarlo si siano messi d’accordo soltanto per uscirne puliti, in modo tale da poter continuare con la loro permanenza all’interno del dating show di Maria De Filippi ed avere, di conseguenza, una maggiore visibilità.

Per questo motivo chiede di controllare i loro telefoni. Loro accettano di buon grado, non avendo nulla da nascondere, tant’è che l’opinionista non trova nulla di compromettente. Segno che evidentemente i due hanno raccontato la verità e il marcio visto da Sperti non c’è. Visto che all’interno delle loro conversazioni non è stato trovato assolutamente nulla che potesse far pensare ad un accordo preso in precedenza e per sfruttare la loro conoscenza soltanto per avere un maggiore riscontro mediatico.

Ovviamente, manco a dirlo, uno spazio è stato dedicato a Gemma Galgani che pensava di avere una puntata tranquilla a causa dell’assenza di Tina Cipollari in studio. Lei ha scelto di continuare a frequentare Biagio, ma quest’ultimo è uscito ancora una volta con Sabina. Il cavaliere viene messo alle strette, così comunica in studio che si prenderà questa settimana di tempo per decidere con quale delle due dame continuare la sua frequentazione. Il pubblico, ma anche tutti i presenti durante il corso della registrazione del 1 novembre, è convinto che ad avere il ben servito sarà la dama torinese, convinto che il cavaliere si sia in realtà avvicinato a lei soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del Trono Over per poi scaricarla non appena avesse trovato qualcuna di suo gradimento. Sarà realmente così o Biagio è realmente preso da Gemma, che ancora una volta ha ammesso di aver provato delle forti emozioni nei suoi confronti? Staremo a vedere.