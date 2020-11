Scopri come attirare l’amore in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Il mese di Novembre, si incammina sempre di più verso la stagione invernale e l’arrivo delle feste. Un periodo molto amato ma che al contempo può rivelarsi difficile per coloro che sentono maggiormente il bisogno di avere qualcuno accanto. Le giornate sempre più fredde e la voglia di trascorrerle con qualcuno rendono infatti questo periodo particolarmente delicato se si parla di sentimenti.

Sempre più persone si trovano infatti desiderare di incontrare la persona giusta. Un desiderio comprensibile e al quale si può spesso dare una mano semplicemente capendo in anticipo quali sono le mosse giuste da compiere. Un aspetto nel quale possono aiutarci le stelle. Per iniziare al meglio il mese di Novembre, scopriamo quindi come dovrebbero muoversi i segni dello zodiaco per attrarre l’amore. E quale atteggiamento è il più adatto per fargli avere fortuna.

Novembre: come attirare l’amore in base al segno zodiacale

Ariete – Quelli che dovranno essere se stessi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete stanno vivendo un periodo che sembra caldeggiare il loro modo di essere. Cosa che vale anche per la voglia di vivere che sprigionano in tutto quel che fanno. Se chi vive in coppia potrà semplicemente continuare a muoversi sui binari di sempre, le cose cambiano per chi è single ed in cerca di un grande amore. Per i single del segno, infatti, è incentivata un po’ di intraprendenza. Se Ottobre non è riuscito ad offrire molto, si potrà contare su un Novembre più ricco di opportunità. Opportunità che bisognerà cogliere al volo e rendere il più possibile proficue. Niente atteggiamenti strani, però. Il rischio di incomprensioni è sempre dietro l’angolo e potrebbe farsi più forte nei rapporti un po’ in crisi o in quelli nati da poco e non ancora consolidatisi.

Toro – Quelli che dovranno guardarsi dentro

Il mese di Novembre potrebbe sembrare ricco di insidie per i nativi del segno zodiacale del Toro, almeno dal punto di vista dell’amore. In realtà, molti di loro si troveranno a porsi interrogativi sulle storie che stanno vivendo o su quelle che vorrebbero vivere. Una situazione per la quale occorre un buon approfondimento. Solo imparando a conoscersi meglio i nativi del segno potranno infatti capire ciò di cui hanno bisogno e cosa è meglio cercare per vivere bene. Allo stesso tempo, avranno modo di capire se la persona con cui si accompagnano è davvero quella giusta. Cosa che potrebbe anche riguardare il giro di frequentazione dei single. Sebbene il mese partirà un po’ a rilento, con un buon lavoro su se stessi, i nativi del segno giungeranno ad una seconda metà del mese più proficua e ricca di occasioni. E solo chi tra loro avrà capito cosa cercare potrà sperare in risultati ottimi.

Gemelli – Quelli che dovrebbero aspettare

Il mese di Novembre sarà un susseguirsi di alti e bassi che per i nativi del segno dei Gemelli potrebbero risultare difficili da comprendere e da vivere. Se si parla di sentimenti, poi, la cosa migliore da fare per molti di loro sarebbe attendere che il periodo si faccia più propizio. Chi ha una relazione in attivo dovrebbe tenere a bada sia la gelosia che la voglia di mettersi a discutere per motivi non necessariamente essenziali. Tutti gli altri, invece, possono guardarsi intorno ma senza aspettarsi risultati tangibili. È possibile infatti, che la loro dualità mescolata all’atmosfera di questi giorni li porti a perdere rapidamente interesse nelle persone che hanno intorno. Un aspetto da tenere in considerazione e da non sottovalutare in nessun caso. Verso fine mese la situazione migliorerà per tutti, dando il via a possibilità nuove da cogliere, alcune delle quali potrebbero rivelarsi estremamente interessanti.

Cancro – Quelli che potranno darsi a fare a partire da metà mese

I nativi del segno zodiacale del Cancro si troveranno a vivere un’inizio di Novembre piuttosto in sordina. Sia chi è già impegnato che chi sta cercando una storia importante, dovrebbe infatti evitare di prendere decisioni in questo periodo di tempo. Cosa che cambierà del tutto da metà mese portando i nativi del segno a capirsi maggiormente con il partner o, se sono single, a fare incontri più interessanti del solito. Il risultato sarà una capacità estrema di recuperare il tempo perso per arrivare esattamente dove volevano. I più romantici potranno inoltre contare su momenti davvero speciali ed in grado di farli sognare ad occhi aperti. Una cosa della quale hanno più che mai bisogno.

Leone – Quelli che dovranno cogliere i segni

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono esattamente tra i segni più intuitivi dello zodiaco. Ciò nonostante, il mese di Novembre richiederà loro non poca attenzione ai tanti piccoli segnali. Chi ha una relazione stabile dovrebbe concentrarsi sul partner per capire come prenderlo al fine di far andare tutto bene. I single in cerca di qualcuno da amare dovrebbero invece vivere seguendo il corso naturale delle cose e senza mai forzare nulla. A partire dal 20 Novembre le cose tenderanno a cambiare consentendo ai nativi del segno di riappropriarsi del tutto della loro innata intraprendenza. Cosa che potrebbe giovar loro persino in amore. Ciò che conta è non anticipare i tempi. Neppure se la voglia di farlo è davvero tanta.

Vergine – Quelli che avranno diverse possibilità

I nati sotto il segno zodiacale della Vergine si troveranno a vivere un mese di Novembre in grado di riscattarli, seppur gradualmente, dei problemi del mese di Ottobre. Coloro che hanno una relazione stabile, dovranno aspettare ancora un po’ ma dalla seconda metà del mese potrebbero scoprire che quanto pensavano stesse svanendo era invece solo in fase di trasformazione. Allo stesso tempo, i single potranno guardarsi intorno e capire cosa desiderano davvero. Fatto ciò, già dalla prima decade potranno iniziare a farsi avanti. Ciò che conta è che lo facciano esprimendosi al massimo e cercando di comprendersi con la persona che gli interessa. Dei fraintendimenti, proprio nei primi tempi di un’eventuale relazione, potrebbero infatti causargli qualche problema. Con la giusta calma, un po’ di propositività in più ed un pizzico di fiducia in se stessi, il mese sarà più che roseo.

