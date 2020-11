Nuovo DPCM, discorso di Conte alla Camera: cosa dobbiamo aspettarci

Il Premier Giuseppe Conte nel suo ultimo discorso alla Camera prepara cittadini e forze politiche ad un nuovo DPCM con misure dedicate per arginare la curva dei contagi da COVID-19 in Italia. Le parole del Presidente del Consiglio.

“La moltiplicazione dei contagi è significativa, anche nel nostro Paese, l’Unione Europea ha stilato un rapporto ben preciso che determina quanto questa seconda ondata da COVID-19 sia ben oltre le aspettative. Serve, quindi, un’ulteriore stretta nelle misure preventive”, così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – durante il suo incontro alla Camera – ha illustrato il viatico da prendere d’ora in poi dinnanzi alle forze politiche.

Serve, dunque, un maggiore incremento di restrizioni: Governo e rappresentanti di Regione sono al lavoro per trovare una linea comune che, nei fatti e nella sostanza, trovi una sintesi necessaria fra bisogni e priorità. In primis c’è la salute, certamente, ma è necessario anche garantire la funzionalità di certe attività lavorative per evitare il collasso economico. Quindi, avverte il Premier: “Le restrizioni saranno nazionali, poi ciascun ente locale potrà provvedere (in base alla propria situazione epidemiologica) a restrizioni ulteriori”.

Nuovo DPCM, misure più stringenti: “Stiamo valutando ogni ipotesi”, avverte il Premier Conte

“C’è la volontà – spiega ancora Conte – di porre una distinzione tra quelle regioni che hanno già superato l’Rt 2 e quelle che registrano indici più bassi. Le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio italiano”, ha sottolineato il Premier. Si continua a parlare, inoltre, della chiusura totale dei centri commerciali nel weekend e della didattica a distanza che dovrebbe riguardare in toto le scuole superiori. Dibattito aperto, invece, per quanto concerne le attività delle scuole primarie.

L’Italia si sta preparando nuovamente a un cambiamento di abitudini: l’obiettivo è mettere a punto interventi mirati che scongiurino un lockdown generalizzato. Tuttavia, in quest’ultimo DPCM – che dovrebbe essere varato nei prossimi giorni – sono presenti importanti limitazioni alla mobilità. Polemica, intanto sugli anziani, il destino degli over 70 è ancora oggetto di discussione: obbligatorio tenerli in casa con un decreto apposito, oppure sarà un’altra misura ‘fortemente consigliata’ e non imposta? In attesa di ulteriori aggiornamenti, molteplici sono le questioni ancora da risolvere e il tempo – altra variabile con cui fare i conti – stringe.