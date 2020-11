Anche oggi 2 Novembre 2020 è stata svolta la regolare estrazione del Million Day: tutti i numeri fortunati.

Il Million Day prosegue anche nel giorno della Commemorazione dei Defunti. Per l’estrazione di oggi si considerano valide tutte le giocate registrate fino alle 18.45 del 2 Novembre.

Dalle 19.15 si possono registrare presso le apposite ricevitorie le giocate per l’estrazione di domani.

I numeri delle precedenti estrazioni

Per diventare milionari giocando al Million Dollar Day basta puntare anche solo 1 euro su una combinazione di 5 numeri scelti tra 1 e 55.

Chi indovina 4 Numeri vince 1000 Euro, chi indovina 3 Numeri vince 50 Euro e chi invece indovina solo 2 Numeri vince 2 Euro.

Con la giocata plurima è possibile inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole composte sempre da 5 numeri e sempre al costo di 1 Euro ognuna. È possibile giocare fino a 10 giocate in un solo scontrino.

È possibile giocare anche utilizzando la App di Lottomatica (e poi pagare in ricevitoria) oppure on line tramite un conto gioco.

Il montepremi assegnato per ogni singola giocata varia sia in base alla quantità dei numeri indovinati sia in base alla quantità di numeri giocati, che varia in base alla modalità di gioco prescelta (giocata singola o plurima o giocata sistemistica).

Attualmente sono 133 gli italiani che hanno vinto un Milione di Euro: il gioco è stato introdotto nel Febbraio 2018, quindi i nuovi milionari italiani sono stati tutti baciati dalla fortuna in poco meno di tre anni.

L’ultimo vincitore è stato registrato a Busto Arsizio, in provincia di Varese: con la giocata di un solo Euro il giocatore si è unito alla schiera degli altri 9 Milionari che sono stati “incoronati” nell’arco del mese di Ottobre 2020. La media del mese è stata quindi di un milionario ogni 3 giorni.

Le estrazioni dei giorni scorsi hanno visto i seguenti numeri estratti:

Domenica 1 Novembre: 9 44 47 50 51

Sabato 31 Ottobre: 12 16 37 40 43

Venerdì 30 Ottobre: 6 14 18 41 46

I numeri dell’estrazione del Million Day del 2 Novembre 2020

Numeri vincenti di oggi: 8 44 47 50 51