L’astrologa che predisse il coronavirus rivela cosa accadrà nei prossimi sei mesi

Jessica Adams, nota astrologa, predisse l’arrivo della pandemia del coronavirus, ecco tutte le altre previsioni per i prossimi mesi.

Gli astrologi dividono da sempre la popolazione, c’è chi li definisce visionari e truffatori e chi crede molto in loro e nella loro capacità di predire il futuro. Quel che è certo è che ci sono casi in cui queste previsioni si sono realmente avverate. Si tratta davvero solo di pura coincidenza? Analizziamo per esempio il caso Jessica Adams.

Jessica Adams predisse l’arrivo del Coronavirus

Questa rinomata astrologa britannica rivelò a Febbraio del 2019 che nel 2020 avremmo avuto a che fare con un terribbile virus che avrebbe devastato la popolazione mondiale inoltre parlò di una data chiave, il 10 gennaio 2020 e disse di ricordare quella data. Sapete tutti cosa accadde nel 2020, sapete tutti cosa ha provocato il Coronavirus, le vite di oltre sette miliardi di persone sono state totalmente sconvolte, ma forse però non ricordate cosa è accaduto quel 10 gennaio. Quella fu la data in cui morì la prima vittima del Coronavirus a Wuhan.

Oggi, l’astrologa è tornata a fare previsioni preoccupanti che riguardano il prossimo futuro. Ecco cosa accadrà secondo Jessica Adams nei prossimi sei mesi, le sue previsioni sono state pubblicate dal Daily Mail.

Jessica Adams, le preoccupanti previsioni per i prossimi 6 mesi

Jessica Adams è un’astrologa britannica di 56 anni. La donna predisse l’arrivo del Coronavirus, un virus che avrebbe minacciato l’intero pianeta. Intervistata per il Daily Mail la donna ha raccontato cosa probabilmente accadrà nei prossimi sei mesi.

Che si creda o no nell’astrologia e nelle persone che si dicono in grado di prevedere il futuro, come lei stessa ha detto: “Sapevo cosa sarebbe successo” e quello che disse si è inesorabilmente verificato.



Jessica Adams lanciò l’allarme a Febbraio del 2019 e consigliò di fare molta attenzione e di essere molto vigili: “Volevo avvertire le persone”, ha detto eppure nessuno l’ha ascoltata e ha dato importanza alle sue capacità visionarie. L’hanno definita ciarlatana e anche dopo l’arrivo del Covid c’è chi continua a dubitare di lei ricordando che aveva predetto anche la “caduta di Trump” il 1 ottobre 2020. Questa data non ha indicato la fine del governo Trump ma solo il giorno in cui al presidente americano è stata diagnosticata la positività al Covid-19.

Un’altra previsione di rilievo la fece nel 2017 quando parlò di un’inevitabile faida tra i principi britannici Harry e William nello stesso anno, e non si sbagliò, a causa delle numerose dispute i tabloid hanno iniziato a parlare di Harry e William come dei “fratelli coltelli”.

Le previsioni dell’astrologa per i prossimi sei mesi

Mancano pochi mesi alla fine del 2020, un anno che molti non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle. Per come si è messa la situazione economica nel nostro paese, non serve un’astrologa per capire che il 2020 avrà importanti ripercussioni anche sul 2021. La situazione economica in Italia è esasperata, le manifestazioni dopo il decreto ristori si sono moltiplicate.

Cosa ha predetto l’astrologa per il 2021?

Il Covid-19

Secondo l’astrologa non ci sarebbero grosse novità rispetto al 2020, nel senso che secondo lei dovremmo semplicemente imparare a convivere con il virus. I vaccini saranno ancora in fase di sperimentazione e non dovremmo aspettarci che riusciranno ad ottenerne uno nel 2021.

Le elezioni presidenziali statunitensi

Per quanto riguarda Trump, l’astrologa continua a ribadire che egli non sarà più presidente degli Stati Uniti e questo lo confermeranno le prossime elezioni presidenziali americane rinviate al 20 novembre. Secondo la donna Donald Trump tornerà ad essere un deputato democratico.

Temi di cui si parlerà molto

Secondo Jessica Adams nei prossimi mesi sentiremo spesso parlare di femminismo, ma anche di questioni legate alla diversità sociale e razziale.

Rapporti tra i membri della famiglia reale britannica

I “fratelli coltelli” secondo l’astrologa saranno ancora aspri nei prossimi mesi, William ed harry non si riconcilieranno. L’astrologa è certa che le relazioni all’interno della famiglia reale britannica resteranno tese anche quest’anno. Inoltre ha predetto che Meghan e Harry moltiplicheranno il loro impegno a livello sociale ed economico in cibo sostenibile nel 2021.

Brexit

La Brexit sarà rinviata da Boris Johnson. L’astrologa è convinta che fino a quando l’Italia non deciderà di lasciare l’Unione Europea la Brexit subirà rinvii. Inoltre, secondo la donna, l’inizio del 2021 segnerà grandi cambiamenti per il Regno Unito che potrebbe farsi in 4 e non in senso metaforico. Nel 2021 il Regno Unito potrebbe decidere di separarsi in quattro entità separate.

La crisi ambientale finirà

Altra previsione importante riguarda la crisi ambientale che stando alle previsioni potrebbe finire in pochi anni. Molti meteorologi negli ultimi anni stanno sollevando il pericolo di un‘ondata di caldo nel mondo. Secondo Jessica Adams,è convinta che la crisi causata dal cambiamento climatico si risolverà entro il 2026.

Ricordiamo che l’astrologia non si basa su prove scientifiche e che queste profezie potrebbero essere casuali.