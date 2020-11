Dayane Mello massacra Francesco Oppini e scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip 2020: “Io ci proco von te? Non sei il più figo”.

Lite al Grande Fratello Vip 2020 tra Dayane Mello e Francesco Oppini. Dopo essere stati molto vicini per un meso e mezzo, la modella brasiliana e il figlio di Alba Parietti si sono allontanati. Nel corso degli ultimi giorni, Oppini non è stato molto tenero nei confronti di Dayane annunciando che sarà sempre la sua nominata.

In diretta, Francesco Oppini critica l’atteggiamento di Dayane, rea di non aver fatto gli auguri alla fidanzata Cristina lasciando intendere come l’interesse della Mello nei suoi confronti sia ancora evidente. Di fronte a tale accusa, Dayane sbotta.

Dayane Mello e Francesco Oppini, lite al Grande Fratello Vip 2020

Dayane Mello non ci sta a passare come la ragazza che ci prova con Francesco Oppini e, in diretta con Alfonso Signorini, si sfoga contro il figlio di Alba Parietti che ha criticato Francesco per una brutta frase detta proprio su Dayane Mello.

“Io non ci sto a passare per quella che ci prova con te. Vuoi passare per il più figo del mondo? Non è così”, urla Dayane. “Perchè stai avendo questa reazione?“, chiede Oppini. “Perchè tu mi accusi di provarci con te. Guardati allo specchio prima di pensare che tu sia il più figo del mondo. Vuoi che io faccia gli auguri alla tua fidanzata? Ma cosa centro io? E’ la tua relazione”, replica la modella brasiliana. “Sei ridicolo”, aggiunge ancora Dayane che ricorda a Francesco di non ricevere da lui neanche uno sguardo.

A scagliarsi contro Francesco Oppini, dallo studio del Grande Fratello Vip 2020 è Franceska Pepe. “Se fossi stata la tua ragazza ti avrei già lasciato. Dayane ti ha fatto credere di essere il più figo del mondo, ma scendi dal piedistallo. Sei un venditore d’auto. Hai fatto trenta reality e non riesci ad esprimerti nel linguaggio televisivo. Scendi sul pianeta terra e realizza chi sei“, dice la Pepe.

“Quella che è la mia vita privata e il mio lavoro da vent’anni non ti riguarda perchè probabilmente vuol dire che è un po’ di umiltà. E’ un lavoro normalissimo che faccio con passione. Ho fatto solo due reality: uno nel 2004 che ho fatto per motivi economici perchè i miei genitori hanno la loro vita e uno adesso. Detto questo, non mi ritengo il più figo del mondo. Sono una persona normalissima con cui scherzare e ridere però gli atteggiamenti di Dayane, inizialmente, erano molto equivoci”, ha replicato Francesco.

“Francesco sei tu l’aggressivo. Dayane è stata una signora”, conclude Antonella Elia.