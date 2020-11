Dayane Mello si è dichiarata ad Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, ammettendo che si sta innamorando di lei durante quest’avventura.

Dayane Mello, durante il corso della sua avventura al Grande Fratello Vip, ha avuto numerosi interessi amorosi. In un primo momento la modella si è mostrata molto interessata a Mario Balotelli, ma quest’ultimo, a distanza, l’ha subito frenata ribadendo di essere felicemente fidanzato con la sua attuale compagna.

Poi è stato il turno di Francesco Oppini, che ha pronunciato frasi choc nei suoi confronti, che l’ha subito gelata ricordandole che ama la sua fidanzata e ora è toccato ad Adua Del Vesco. Quest’ultima, felicemente fidanzata anche lei, non sembra disdegnare la corte della sua compagna di viaggio. Tant’è che più volte le due si sono scambiate teneri baci e qualche ora fa è perfino arrivata la dichiarazione della Mello.

Dayane, tra un balletto e una coccola con Adua, le ha confidato che sta iniziando ad innamorarsi di lei.

“Mi sa che mi sono innamorata di te” ha esclamato la modella. “Ti sei innamorata di me?” ha chiesto Adua, piacevolmente stupita da tale confidenza.

Dayane Mello ed Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip trasformeranno la loro amicizia in qualcosa di più?

Adua Del Vesco e Dayane Mello sempre più vicine: “Non posso stare senza te”

Dayane: “sei davvero bellissima”

Adua: “non posso fare a meno di te” IO NON CE LA POSSO FARE #gfvip pic.twitter.com/REgaiImGpa — ineedtrash (@marti10872086) November 1, 2020

Adua Del Vesco, come anticipato, non è rimasta del tutto indifferente di fronte alle dichiarazioni di Dayane Mello, in quanto poco prima della confidenza ricevuta ha ammesso che non può stare senza di lei.

“Sei bellissima, hai degli occhi stupendi” ha esordito l’ex di Stefano Sala. “Sai, si dice che gli occhi siano la luce dell’anima e i tuoi parlano tanto” ha proseguito. “Io non posso più stare senza di te“ ha prontamente replicato Adua, che sempre insieme alla Mello si è “ribellata” ad Elisabetta Gregoraci.

Il loro avvicinamento però ha fatto nascere un certo sospetto nel pubblico da casa, convinti che a legare le due più che un reale sentimento ci sia la voglia di emergere tra le dinamiche della casa più spiata d’Italia, mentre c’è chi invece crede che le due non siano affatto mentendo e che il sentimento che le lega sia totalmente sincero e non legato da secondi fini al fine di favorire la loro permanenza nel gioco.

Adua e Dayane stanno fingendo per catturare l’interesse del pubblico oppure si sono sinceramente legate l’una con l’altra?

Non sappiamo se Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera affronterà o meno l’argomento, ma un dubbio sorge spontaneo: cosa ne pensa il fidanzato di Adua Del Vesco del GF Vip di questo avvicinamento con Dayane Mello?