Da grande questa bambina sarebbe stata destinata a rivoluzionare profondamente una delle più antiche istituzioni del mondo nel nome dell’amore.

Oggi è una delle donne più famose del mondo ed è molto diversa da com’era un tempo.

I suoi capelli non sono più ricci e gonfi come quelli che portava da bambina ma l’espressione degli occhi è rimasta la stessa. Anche lo stile, che nella fotografia potrebbe sembrare molto bon ton, si è distanziato moltissimo dal rigore e dall’eleganza classica, trasformandosi in uno stile moderno, elegante ma al passo con i tempi.

Da bambina era definita amante dell’attenzione, decisa a ottenere tutto quello che voleva e disposta a combattere per i propri obiettivi. Nel corso del tempo ha mantenuto tutto queste qualità anche se, come per mesi hanno sostenuto le malelingue, è diventata anche terribilmente capricciosa e spesso dispotica nei confronti di coloro che lavorano con lei o per lei.

Nel 2016 ha conosciuto l’uomo della sua vita, si è fidanzata con lui nel 2017 e nel 2018 è convolata a nozze con quello che oggi è suo marito, in uno dei matrimoni più visti e sfarzosi della storia occidentale.

Chi è la bambina che ha (quasi) conquistato la Corona?

La mamma di questa bimba è un’afroamericana, mentre il padre della bambina è un uomo bianco che oggi ha un pessimo rapporto con sua figlia. La donna che ha cresciuto la sua bambina con tanto amore, anche dopo il divorzio dal marito, si chiama Dora e ha presenziato al matrimonio di sua figlia in una chiesa che non aveva mai visto prima, tra gli invitati dalla parte della sposa, persone di origine africane.

La bambina protagonista di questa storia si chiama Meghan Markle: è stata un’attrice, oggi è una Duchessa ed è la donna che ha letteralmente rivoluzionato l’idea che il mondo ha della famiglia britannica inglese.

Come tutti sanno, dopo un brevissimo periodo trascorso come membro della famiglia reale, Meghan Markle ha deciso di rinunciare al proprio ruolo di membro senior della royal family e di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti, insieme a suo marito Harry e al piccolo Archie.

La stampa internazionale si è sempre profondamente divisa su Meghan Markle: da una parte Meghan è diventata un simbolo di forza e di indipendenza, dimostrando che anche le donne afroamericane che sono nate senza alcun titolo nobiliare e da una famiglia normale potevano aspirare a coronare il sogno di diventare principesse; dall’altra i detrattori di Meghan hanno puntato costantemente il dito contro di lei, accusandola di non aver mai rispettato le regole della famiglia reale britannica e di aver “strappato” Harry non solo all’affetto della sua famiglia ma anche ai suoi doveri nei confronti del suo Paese.

Harry, dal canto suo, ha sempre supportato Meghan in tutto e per tutto, spingendosi a denunciare i giornali britannici e internazionali che avevano scritto articoli oltraggiosi contro sua moglie. In più di un’occasione Harry ha affermato che avrebbe fatto letteralmente di tutto per evitare che sua moglie finisse vittima della stampa come Lady Diana. Chissà se da bambina Meghan Markle sognava davvero una vita del genere!