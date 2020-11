Ti sei accorta che le tue scarpe in pelle sono troppo strette? Scopri il modo semplice per allargarle senza rovinarle.

Spesse volte ci si rende conto che, le scarpe in pelle appena comprate, vanno molto strette. Poterle allargare sembra un’impresa ardua in realtà è molto più semplice di quello che pensi.

Anche quando non vuoi proprio rinunciare all’acquisto delle tue scarpe preferite in pelle, ma queste sono decisamente stretti alla calciata, trova il modo per indossarle senza soffrire. Non ti occorrerà andare dal tuo calzolaio di fiducia, vediamo quali metodi utili, o per meglio dire trucchi, puoi utilizzare per allargare le tue scarpe una volta per tutte!

Osserva bene la tipologia di scarpa che andrai ad allargare, fai attenzione alle cuciture, agli orli, al taglio della scarpa e ai vari fili così potrai allargarle senza danneggiarle.

Forse non sapevi che il calore riesce a rendere il materiale delle scarpe in pelle molto più morbido e modellabile. Utilizza semplicemente il phon, Ponilo all’interno della scarpa azionando il calore, in questo modo la scarpa inizierà a sformarsi. Prova poi ad indossare le tue scarpe in pelle infilando dapprima dei calzini di spugna molto spessi e continua a riscaldare uniformemente entrambe le scarpe, dopo averle indossate, con il phon!

Resta con le scarpe indosso fino a che non si sono raffreddate del tutto altrimenti tenderanno a stringersi nuovamente.

Raccomandazioni e altri trucchi

Questo è sicuramente un metodo molto economico ed efficace. Sono necessari ovviamente più di un tentativo fino a che la scarpa non ha raggiunto il comfort adeguato.

È raccomandato non utilizzare questo metodo in maniera costante poiché va detto, la pelle tende a seccarsi. Dopo aver terminato la fase di calore con il phon è possibile passare un lucido sulle tue scarpe in pelle. Evita questo trattamento con delle scarpe particolarmente costose.

Un altro trucco molto utile è quello di utilizzare i fogli di giornale, altro metodo economico che può risultare sicuramente efficace e che consiste nell’inserire all’interno delle scarpe dei fogli di giornale appallottolati. Dapprima bisognerà inumidirli con acqua e alcol e poi posizionati all’interno. Dopodiché lascia in posa le tue scarpe per qualche ora e poi estrai i fogli del giornale facendo asciugare le scarpe all’aria aperta. Abbina a questi metodi fai-da-te anche quello di riutilizzare le scatole delle scarpe in maniera utile senza buttarle.

Questa è sicuramente un’alternativa ma non è un metodo sicuro al 100% in quanto le scarpe potrebbero sformarsi in maniera non omogenea. Infine, esistono degli spray appositi per tutti i tipi di scarpe, basta agitare lo spray applicarlo all’interno della scarpa così da ammorbidire la pelle lasciando agire per almeno un quarto d’ora.