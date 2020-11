Alda D’Eusanio ha perso la calma con Loredana Lecciso a Live Non è la d’Urso, chiedendole ripetutamente di stare zitta.

Alda D’Eusanio è stata una delle opinioniste scelte da Barbara d’Urso per occupare una delle 5 sfere all’uno contro tutti della puntata di questa sera.

Protagonista dello spezzone è stata però Loredana Lecciso insieme alla sua gemella Raffaella e la loro presenza ha scatenato e non poco l’opinionista che ha accusato le due di essere diventate famose senza saper fare nulla e che rappresentavano a pieno il sistema odierno dell’intrattenimento dove per emergere non è importante il talento.

La compagna di Al Bano Carrisi, che ha rotto il silenzio sulle loro nozze, non ha accettato di buon grado la critica ricevuta e ha provato più volte a contestarla, non permettendo all’opinionista di esprimere il suo parere facendola andare su tutte le furie.

“Devi stare zitta, devi farmi finire il concetto” ha esclamato Alda D’Eusanio contro Loredana Lecciso a Live Non è la d’Urso. “Ma non potete tagliarle le corde vocali? Ma come fa Al Bano a sopportarti?” ha proseguito l’opinionista una furia, che voleva proseguire con la sua critica ma l’ospite di Barbara non faceva altro che interromperla facendola esagerare nei toni con cui si è espressa.

Loredana Lecciso criticata da Alda D’Eusanio a Live: “Non sei simpatica a nessuno”

Loredana Lecciso non ha apprezzato le critiche mosse da Alda D’Eusanio a Live Non è la d’Urso e ha affermato che lei non ha assolutamente capito nulla delle sue intenzioni e della sua gemella, in quanto non si sarebbero mai prese seriamente durante il corso dei vari siparietti fatti in tv negli scorsi anni.

“Veramente qui nessuna è veramente a tuo favore” ha rivelato l’opinionista. “Ma veramente parla per te. Io ti ritengo una persona molto intelligente e stai zitta non l’accetto. Non l’avrei accettato nemmeno da un docente universitario, mi spiace” ha replicato la compagna di Al Bano Carrisi, tra l’altro lei e Romina Power hanno fatto pace. “Parla per quello che pensi tu di me, senza mettere le parole in bocca agli altri per favore” ha poi aggiunto.

“Per favore, lo sappiamo che non hai talento e non sei simpatica a nessuno“ ha sbottato l’opinionista per poi chiedere scusa dopo poco per i modi usati. “Lei mi conosce, lo sa. Soltanto che non mi fa parlare e fa uscire il peggio di me” ha provato a giustificarsi Alda.

Loredana Lecciso a Live Non è la d’Urso è stata protagonista di una serata piuttosto movimentata e durante il corso della sua intervista ci ha anche tenuto a sottolineare che lei non ha mai usato il suo compagno per fare carriera in tv. “Lui è un uomo intelligente e non ha mai messo in dubbio il mio sentimento per questo motivo” ha chiarito.