Scopri, segno per segno, come inizierà questo nuovo weekend e che cosa le stelle hanno in serbo per te e per tutti noi. E’ tempo di oroscopo!

Che genere di weekend ti aspetti? Rilassante, divertente o carico di passione? Le stelle sanno che piega prenderà questo sabato. Lasciamo dunque la parola alle previsioni dell’oroscopo e scopriamo la sorte che attende oggi ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Gelosia portami via. Questo sabato sembra avere un motto ben chiaro: il mostro verde opprime i primi tre segni dello zodiaco e non li molla più.

Oroscopo oggi Ariete

Tutti invidiano la vostra vita di coppia, solo voi non ne vedete il bello, corrose da una gelosia contagiosa. A passarvela saranno state certo le vostre amiche.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Urano vi rende esplosivi, mentre Plutone rivela che ardete di passione ma, ahimè, anche di gelosia. Tutto vi ferisce e mette in moto fantasie strampalate ma ricordate che i più gelosi sono spesso i più malandrini.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Non sarete perfette ma senza dubbio siete molto amate e stimate. Anche la salute vi sorride, forse perché l’attività fisica nella vostra vita non manca mai.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

C’è chi vede la ruota girare a proprio favore e chi invece dovrà fare i conti con litigi in famiglia e finanze non propriamente amiche.

Oroscopo oggi Cancro

Sul fronte sentimentale, dall’amore all’amicizia, oggi non nessun problema all’orizzonte. Qualche piccola complicazione potrebbe però sempre sorprendervi quando meno ve l’aspettate.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Dopo tanta maretta è giunto il momento in famiglia di fare i conti e cercare qualche chiarimento. Se su certi argomenti tabù non iniziate a spiegarvi a dovere ve ne pentirete.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Giornata di spese folli ma meglio cercare di darsi un limite: distraetevi con una buona lettura.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un’aria burrascosa per questi tre segni, combattuti tra una vita di coppia difficile e, più in generale, un po’ di stress di troppo che farà scegliere a molti di chiudersi inc asa e rilassarsi.

Oroscopo oggi Bilancia

In amore voi siete sempre solerti ma forse troppo solerti. La vostra dolce metà soffoca e teme che voi vogliate manipolarla. Trattenetevi allora!

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

L’avvicinarsi del compleanno vi innervosisce. Nella vostra mente regna la confusione, colpa anche di una persona che vi interessa molto ma sembra trascinarvi lontano dalla vostra strada.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Avreste mille impegni ma nessuno vi conquista veramente e così finirete per godervi una giornata di relax. Del resto le finanze girano bene quindi potete permettervelo.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Stacanovismo, questa la parola d’ordine per un weekend in cui le energie non mancano e questi tre segni decisamente non vedono l’ora di metterle a frutto.

Oroscopo oggi Capricorno

Il vostro talento vi porta a puntare in alto e il successo sembra veramente a portata di mano. Anche le finanze vi stimolano, portandovi a mettervi in gioco.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Il lavoro vi opprime un po’, monopolizzando o quasi le vostre energie: avete obbiettivi molto ben definite ma ricordate che per raggiungerli dovrete far ei conti con i colleghi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

In barba alla stanchezza della settimana volete godere di questo sabato fino all’ultimo istante. Del resto stare sempre in movimento è un ottimo modo per rilassarsi e distogliersi dalle malinconie di stagione.