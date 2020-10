Lutto nel mondo del cinema: addio a Sean Connery, aveva 90 anni

By

È morto il celebre attore cinematografico Sean Connery, famoso per la sua interpretazione dell’agente segreto 007. Aveva 90 anni, lo rende noto la BBC. Cordoglio unanime del mondo del cinema e dello spettacolo.

Il celebre attore Sean Connery è deceduto, l’interprete – divenuto celebre anche e soprattutto grazie alla figura del noto e rinomato agente segreto 007 – si è spento all’età di 90 anni. Lo ha anticipato la BBC.

Il mondo del cinema piange Sean Connery: attore sopraffino e agente segreto per antonomasia

Grande dolore e cordoglio nel mondo del cinema e fra gli appassionati, numerosi gli attestati di stima da parte di colleghi o semplici estimatori. L’attore e produttore cinematografico britannico ha vinto un premio Oscar, tre Golden Globe e due Premi BAFTA. Ha saputo ammaliare e conquistare il grande pubblico anche nelle partecipazioni a film come “Caccia a Ottobre rosso”, “Il nome della Rosa” e “Gli intoccabili” in cui ha interpretato l’incorruttibile poliziotto Jimmy Malone.

Sean Connery era anche un uomo impegnato in diverse battaglie etiche e politiche, forte sostenitore dell’indipendenza della Scozia, ha sempre portato avanti i propri ideali parallelamente al suo impegno cinematografico. Si è ritirato dalle scene nel 2003, il mondo piange un capostipite della settima arte che ha fatto breccia nelle coscienze di molti per via della sua intensità scenica e professionalità. Dentro e fuori dal set, un uomo con diverse passioni e idee innovative.