Astrologia: il messaggio che ti ha lasciato il mese di Ottobre

Il mese di Ottobre è stato, senza alcun dubbio, importante per tutti. Scopri cosa ti ha lasciato di speciale in base al tuo segno zodiacale.

Ogni mese che passa è fonte di insegnamenti e di lezioni che possiamo apprendere in modo più o meno semplice. Dopotutto si tratta di mettere in fila ben 30 giorni almeno di esperienze. E tra queste ce ne sono sicuramente di molto importanti per far si che le cose volgano sempre al meglio e per imparare ad affrontare la vita in modo diverso e più positivo.

Al di là delle esperienze fatte e di come le si è metabolizzate, anche le stelle hanno una certa incidenza su quanto ci resta attorno. Per questo motivo, oggi, cercheremo di capire qual è il messaggio più importante che ci è giunto dal mese di Ottobre e come farne tesoro per il resto della vita.

Il messaggio che il mese di Ottobre ha lasciato ad ogni segno zodiacale

Ariete – Organizzarsi a volte è importante

Nel corso del mese di Ottobre, i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, si sono trovati più volte a dover ragionare su come affrontare determinate situazioni. Un modo di fare per loro totalmente estraneo e che specie nei primi tempi gli ha creato non pochi problemi, facendoli sentire spesso rallentati. Ciò nonostante, l’agire dopo un’attenta analisi e non necessariamente d’istinto, ha portato molti di loro ad ottenere in breve tempo dei risultati importanti. Un traguardo che non gli capitava da tempo e che gli ha lasciato addosso una piacevole sensazione di vittoria. Sapere di poter ottenere qualcosa anche lavorandoci su e studiando delle strategie, è forse ancora un concetto difficile da elaborare. Di sicuro, però, i nativi del segno sapranno farne tesoro cogliendo il meglio da ogni singola esperienza e imparando a gestire le situazioni in modi diversi a seconda delle occasioni che gli si presentano dinanzi.

Toro – La pazienza è la virtù dei forti

Mai come in questo periodo i nativi del segno zodiacale del Toro si sono trovati faccia a faccia situazioni in grado di mettere alla prova anche persone pazienti come loro. Tra stop improvvisi, intoppi sul lavoro e persone da dover gestire, la voglia di dare di matto li ha solleticati più di una volta. Eppure, ogni qual volta si sono sentiti sul punto di scoppiare, è bastato loro prendere un bel respiro per tornare a più miti consigli. E grazie a questo modo di fare, tante situazioni si sono infine sbloccate, promettendo una ripresa o consentendo loro di far spazio ad altre realtà. Il messaggio più importante che i nativi del segno hanno ricevuto dal mese di Ottobre riguarda quindi la capacità innata che hanno di portare pazienza e come questa virtù sia loro d’aiuto più di quanto non credano. Un pensiero che in futuro potrà dargli coraggio nei momenti più difficili, offrendo loro una visione più ampia degli scenari che si troveranno di fronte.

Gemelli – Le cose piacevoli a volte sono le più nascoste

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno trascorso un mese un po’ diverso dal solito, imparando ad apprezzare situazioni che in passato non avrebbero mai neppure preso in considerazione. Ciò li ha portati a rendersi conto che spesso le situazioni piacevoli si trovano là dove è più impensabile. Un pensiero che li ha aiutati a vivere meglio alcuni momenti di noia che in altri tempi avrebbero disprezzato in modo aperto e convinto. E sebbene non si possa parlare di un vero e proprio stravolgimento nel loro modo di pensare, è chiaro che i nativi del segno potranno fare comunque tesoro di quanto appreso. In questo modo, in futuro gli sarà possibile rapportarsi meglio con situazioni apparentemente prive di interesse. Cosa che per il loro umore è già un grande passo in avanti.

Cancro – L’amore è un dono prezioso

Nel mese di Ottobre molti dei nativi del segno zodiacale del Cancro si sono trovati a fare i conti con un po’ di nostalgia. Ciò li ha resi un po’ più cupi, portandoli a ritirarsi in se stessi e a cercare in altri un minimo di sostegno. Quanto hanno ricevuto dagli altri gli ha fatto comprendere che alla fine, l’amore che ricevono (e che danno a loro volta) è ciò che conta di più. I sentimenti e le attenzioni di coloro che gli stano vicino, sono infatti in grado di farli sentire importanti e di abbattere almeno in parte i muri che tendono a costruirsi quando hanno paura o si sentono soli. Per questo motivo, il mese di Ottobre gli è stato utile per comprendere alcune priorità e per far pace con delle fissazioni che in passato li hanno spinti più volte a non chiedere l’aiuto di chi gli era intorno. Aiuto che hanno scoperto poter fare molto più di quanto credevano.

Leone – Il successo non è tutto

In quest’ultimo mese, i nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno dovuto fare i conti con situazioni un po’ delicate che li hanno spinti a fare un po’ il punto della situazione. Sebbene ottenere il meglio da ciò che fanno sia un aspetto per loro importante, in molti si sono accorti che il successo non è tutto. Ci sono infatti diverse cose che sono in grado di dargli altrettanta gioia e che a volte gli consentono di vivere addirittura meglio. Anche se si tratta di un concetto che dovrà essere compreso e metabolizzato nei giusti tempi, i nativi del segno hanno avuto sicuramente modo di crescere almeno un po’ e di capire come certi valori, e sopratutto certe persone siano più importanti di loro. Un concetto che non sono sempre in grado di gestire come dovrebbero ma che una volta appreso li aiuterà sicuramente a gestire al meglio determinate situazioni.

Vergine – Prendere le cose con leggerezza aiuta

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono soliti preoccuparsi in anticipo per ogni cosa. Un modo di fare che se da un lato li aiuta a mettere le mani avanti, dall’altro gli crea sempre diversi disagi, sopratutto dal punto di vista psicologico. Negli ultimi tempi, si sono trovati spesso a dover affrontare diverse situazioni insieme. E ciò li ha portati a essere meno attenti su alcune, rendendosi conto che farlo li ha fatti sentire spesso rilassati e tutto senza andare ad inficiare i risultati. Con il mese di Ottobre si portano quindi a casa la consapevolezza di poter vivere le cose con una certa leggerezza e di poter godere a pieno dei momenti che vivono senza doverli appesantire con in unitili preoccupazioni. Un passo che per loro significa tanto, ammesso che nel tempo non se ne dimentichino come spesso fanno.

