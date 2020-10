Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Roberta abbandona

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 30 ottobre promettono una puntata tutt’altro che facile per Roberta, che lascerà lo studio distrutta.

Le nuove puntate di Uomini e Donne stanno mettendo a dura prova i sentimenti delle dame del parterre femminile del Trono Over.

Se la scorsa volta abbiamo assistito ad una furiosa lite tra Valentina e Aurora, oggi sarà la volta di Roberta Di Padua.

La dama continua la sua conoscenza con Michele Dentice. Quest’ultimo sceglie di terminare la sua conoscenza con le altre donne del parterre, in particolar modo con Carlotta, per concentrarsi soltanto su Roberta, ma attenzione non le da affatto l’esclusiva. Tant’è che dalle scale scenderà per lui Giulia, che sceglierà di tenere perché colpito dalla sua bellezza. Una pessima combinazione per Roberta, che unirà questo alla scarsa presenza del cavaliere nella sua vita.

Per questo motivo Roberta abbandona lo studio di Uomini e Donne per tutta la durata della puntata, ma i colpi di scena non finiscono di certo qui.

Uomini e Donne anticipazioni 30 ottobre: Sophie confessa la sua difficoltà

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi si spostano sul Trono Classico, dove protagonista indiscussa sarà Sophie Codegoni. La tronsita, durante il corso della puntata, svelerà di avere grosse difficoltà a far emergere i suoi sentimenti in questo percorso e che, forse, il dating show di Maria De Filippi non fa al caso suo.

La giovane litigherà anche con Nino, in quanto non lo ha portato in esterna e ciò non farà affatto piacere al corteggiatore con cui avrà modo di poter discutere, ma nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena su di lui. In molti, infatti, iniziano a sospettare che la modella di Chiara Ferragni, viste le sue difficoltà ad aprirsi nel programma, possa terminare il suo percorso senza arrivare a fare una scelta. Sarà realmente così?

Gli ingredienti per una puntata di Uomini e Donne da non perdere sembrano esserci davvero tutti, viste le succose anticipazioni. Non ci resta che sintonizzarci alle 14 e 45 su canale 5.

Nelle prossime puntate, secondo quanto trapelato in rete dalle varie anticipazioni, è previsto anche un clamoroso addio in studio.